玥老師在 Walker 占星陪你品嚐生活的酸甜苦辣，雙子座工作積極收穫肯定，天蠍座貴人相助財運高升，處女座桃花盛開感情甜蜜。





牡羊座：體諒他人，避免衝突

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢不佳，在人際方面容易有許多摩擦，尤其是跟人合作上，別太在意小細節，把握大原則，才能避免破局。在感情的部分，更需要耐心經營，體諒另一半的辛苦，多說溫暖的話，自然就可以減少爭執。







金牛座：親力親為，趕快補救

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★☆☆☆

本週在工作上容易遇到突發的狀況，就算是熟練的業務內容也可能發生意想不到的問題，別太相信他人說的話，親自執行跟查證才能預防接收到錯誤的訊息。感情運勢佳，安排吃貨行程，跟另一半一起享受美食。







雙子座：積極工作，贏得讚賞

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作運勢佳，反應敏捷的你，把精力放在工作上，積極衝刺會有亮眼的成績，這時候主動跟上級打好關係，讓你增加升遷的機會。財運不錯，可以嘗試不同的投資管道。感情方面略有不足，容易因為忙碌而忽略伴侶的感受。







巨蟹座：感情口角，理智溝通

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週受到情緒波動的影響，讓你的感情運勢亮紅燈，跟伴侶容易因為想法不一樣而爭執，提醒自己不要說出傷人的言語，小心造成無法挽回的遺憾。工作表現勉強及格，練習轉換心情，讓自己可以專注工作。







獅子座：忍住衝動，省下麻煩

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週外緣運勢欠佳，當你脾氣上來的時候，很容易因為一點小事跟他人產生過節，忍住衝動才能替自己省下麻煩。工作方面，先不要有太多想法，順著團體發展，保護自己不出錯。財運中上，研究投資，從短期波段賺取獲利。







處女座：桃花朵朵，大方交流

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週桃花運勢旺，單身的朋友別害羞，遇到心儀的對象時，記得要展現自信，大方的交流，讓對方留下好的印象。工作的部分，別太逞強，就算忙碌也要安排休息的時間，讓自己放鬆一下，才有動力完成任務。







天秤座：規劃財務，收支平衡

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週請先規劃財務花費，別因為不好意思拒絕就付錢，保持收支平衡才是王道。工作發展平平，職場上不用太急著表現，盡力做事，自然會被主管注意。感情緣分佳，約伴侶運動散心，釋放壓力後，讓你擁有最佳狀態。







天蠍座：貴人相助，帶動財運

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★☆☆☆

本週財運亨通，不論是正財還是偏財都有不錯的發展，多跟理財專業的人接觸，分析局勢讓你增加賺錢的機會。工作方面，雖然會碰到難相處的伙伴，只要你堅持原則，按照公司的標準進行，就能不被他人拖累。｜







射手座：馬虎行事，金錢損失

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢不足，很容易因為自己草率的處理，造成金錢損失。遇到問題一定要留下相關資料，多一分證據，才多一分保障。感情方面記得多溝通，當你內心對伴侶有疑問時，別急著下定論，很可能只是誤會一場。







摩羯座：注意健康，小心累垮

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢普通，各方面都還在自己的掌握之中，但是關於健康的問題就不能太大意。當你身體不舒服的時候，再重要的工作也要先暫停，給自己休息的空間，才能有更好的表現。財運尚可，有機會多觀察市場，讓你發現新的商機。







水瓶座：謹慎說話，別得罪人

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢跟如何說話會有很大的關聯，職場上遇到跟你打聽消息的人，千萬別說太多，多說多錯，小心被人利用，成為替死鬼！金錢運不錯，嘗試兼職或是投資都可以讓你增加收入。感情緣分一般，適時誇獎伴侶有助於增進彼此的關係唷！







雙魚座：忘東忘西，設定提醒

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，你的精神狀況不佳，很難集中精神處理事情，加上工作跟家庭的瑣事不斷，消耗你許多心力，導致在上班的時候，出現忘東忘西的情況，除了設定行事曆提醒自己，也要拜託同事幫忙，讓你可以跟上大家的進度。



人生短暫，練習拉長快樂跟縮短痛苦，別糾結不開心的事情，就能放大開心。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。