京都秘境「海之京都」再添新亮點！超夯複合式商場「atick」盛大開幕，座落在京都舞鶴，商場緊鄰充滿歷史感的紅磚建築，可一次享有絕美海景，及盡情購物、放鬆身心的樂趣，這麼夢幻的地方怎能錯過！

海之京都必訪！舞鶴複合商場「atick」登場

暢遊人氣觀光景點「京都」，除了走訪富含歷史底蘊的京都市中心，京都郊區也各具魅力！這次從京都市往北走，來到位於臨海地區「海之京都」中的舞鶴，在欣賞絕美海景的同時，一定要來舞鶴新開幕的厲害複合式商場「atick」！





「atick」坐落於舞鶴市中心的小山丘上，緊鄰著知名的舞鶴赤紅磚公園。這個位置可是舞鶴市的絕佳景點，不只能一覽舞鶴灣的迷人風光，還能欣賞到港口的艦船和氣勢磅礡的吊橋。光是這個地理位置，就足以讓人心動不已！





「atick」的設計也是一大亮點。設計團隊巧妙地保留了原有建築的歷史感，同時注入現代風格，創造出一個充滿生氣又不失格調的空間。大片落地窗引入自然光線，讓整個空間明亮舒適，購物體驗更加愉悅。





不過「atick」的魅力可不止於此，這個嶄新登場的複合式商場，簡直就是一個小型的都會天堂。想來場瘋狂購物嗎？這裡匯集了各式各樣的精品服飾店，其中最令人興奮的莫過於京都北部地區首間的BEAMS JAPAN門市！精心推出了一系列限量版合作商品，與在地的織品業者、陶藝家等聯手，打造眾多極具紀念價值的優質好物，絕對是伴手禮的首選。







逛累了想休息？也別擔心！「atick」內還進駐了超人氣咖啡廳「GOOD SOUND COFFEE」的第四間分店，可在此啜飲一口香濃咖啡，欣賞窗外的絕美風景，享受悠閒時光。



atick（アティック）

此外，在「atick」的屋頂大型桶式桑拿也是不能錯過的設施！旅人可在能容納10人的超大桑拿房中，一邊流汗一邊欣賞舞鶴灣的壯麗景色，這種體驗可不是隨處可得！帶毛小孩出遊的朋友們也不用擔心，「atick」特別設置了一個鋪設天然草皮、面積達330平方公尺的寵物遊樂區。讓你的毛孩在草地上奔跑、打滾，享受難得的自由時光。最後，別忘了登上15公尺高的展望台，一次將舞鶴灣的美景盡收眼底，用雙眼、相機記錄下山海天連成一線的絕景！正在規劃日本行程的朋友們，千萬別錯過這個全新的旅遊亮點！「atick」不僅是一個購物天堂，更是體驗日本地方魅力的絕佳場所。

開幕日期：2024年9月14日

地址：京都府舞鶴市字北吸1049-1