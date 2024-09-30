日本著名連鎖速食餐廳「摩斯漢堡」也推出了一番賞！與BANDAI SPIRITS攜手合作，將摩斯漢堡的元素化為療癒又實用的居家雜貨。從2024年8月23日起，喜愛摩斯漢堡的粉絲們即可至日本全台便利商店、書店、玩具店及一番賞官方網店試試手氣囉！

摩斯漢堡一番賞登場！豐富獎項搶先看

本次「一番賞」以人氣連鎖速食餐廳「摩斯漢堡」為主題，將摩斯的餐點、菜單等，打造成既實用又富有趣味的日常用品，讓日常生活中處處充滿摩斯漢堡的影子！







A獎

首先登場的A獎是一個栩栩如生的摩斯漢堡造型靠墊，長度約32公分。這個可愛的靠墊不只外形討喜，還相當實用！上層的「麵包」部分可以拆卸，讓人自由運用，可當作枕頭或是腰靠，為你的居家空間增添一份樂趣。







B獎

喜歡輕便實用小物的朋友一定會愛上B獎的夏日涼毯。以摩斯漢堡菜單為圖案的涼毯，長約100公分，是炎炎夏日不可或缺的好夥伴。蓋著涼毯的同時，也能參考菜單上的各項美味，搶先決定下一次要點哪一份套餐。







C獎

印有摩斯洋蔥圈、薯條圖案的托特包，最大亮點就屬印在包包上的白色紙袋了，看似與洋蔥圈、薯條為一體的圖案，實際上是一個可以使用的小口袋，既實用又有趣，絕對是外出購物或日常使用的最佳選擇。







D獎

杯子收藏控一定不容錯過的獎項！D獎的玻璃杯系列共有5種款式，每款上面都印有摩斯漢堡的經典餐點或標誌，讓人每次喝水都能回味摩斯漢堡的美好。







E獎

毛巾組合，包含手帕與餐墊毛巾共6種款式，通通印上摩斯漢堡的標誌及可口餐點圖案，讓你的日常生活中處處充滿摩斯漢堡的元素。



F獎

讓文具控要暴動的F獎文具系列。從A4文件夾、貼紙、造型便條紙到紙膠帶應有盡有！每一樣都融入了摩斯漢堡的元素,讓你在辦公室、學校都有滿滿的摩斯元素相伴。







最後一抽獎

作為壓軸的最後一抽獎，是個誠意滿滿的洋蔥圈薯條造型靠墊。可將洋蔥圈及薯條從紙袋中取出來玩耍，互動性十足。





無論你是摩斯漢堡的忠實顧客，還是單純喜歡可愛實用的周邊商品，這次的「一番賞」活動絕對能讓你愛不釋手！還在等什麼?趕快到各大通路抽獎囉！讓你的日常生活增添一份摩斯漢堡的美味記憶。





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