萬代南夢宮全新周邊，一次推出80款！萬代南夢宮旗下的玩具品牌BANPRESTO預告，即將在2025年2月推出超過80款全新動漫IP模型和玩偶，超萌寶可夢、蠟筆小新、三麗鷗明星等熱門角色通通可以收藏。此外，萬代也預告將在2024年12月搶先在高雄駁二打造快閃展覽，粉絲們等不及搶先逛。



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萬代南夢宮BANPRESTO本次預告推出超過80款全新周邊，其中超夯SOFVIMATES系列主打可愛軟膠模型，包括「鏈鋸人」裡的「波奇塔」和「蔚藍檔案」中的「柴大將」，軟膠材質觸感超療癒。此外還有蠟筆小新「肥嘟嘟左衛門」和三麗鷗明星「酷企鵝」等設計，也讓粉絲萌到融化了。







另外，寶可夢粉絲最愛的「卡比獸」也將推出34公分高的超大絨毛玩偶，圓滾滾的肚子和招牌的瞇瞇眼讓人忍不住想要把它抱回家。還有動漫迷熟知的「關於我轉生變成史萊姆這檔事」中的「利姆路」也化身為大玩偶，圓潤的造型與Q彈的材質，讓人等不及開賣就想把他們帶走。





BANPRESTO X 一番賞 EXPO 2024 高雄

同時萬代南夢宮也預告，爲了回饋南部粉絲，即將舉辦「BANPRESTO X一番賞EXPO 2024」限定展覽，即將在12/12-12/15期間限定開展，地點在高雄駁二藝特區。現場將帶來大量新品展示與販售，並且現場單筆消費滿800元、並完成會員任務，還可以參加抽獎，讓動漫迷、玩具控通通要衝。

活動期間：2024年12月12日（四）－12月15日（日）

活動場地：高雄駁二藝術特區蓬萊區 B6倉庫

活動內容：BANPRESTO與一番賞模型公仔展示、販售