秋意漸濃，這麼舒服的天氣，還不趕快揪上好友、家人來場美食聚會？一到秋天，總是讓人忍不住想大快朵頤！嘴饞的你，這次可得注意啦，滙豐貼心帶來十家必吃的餐廳大推薦！無論你愛聽著燒肉在烤盤上「卡滋卡滋」的聲音，還是想大啖鮮美日式壽司，甚至是吃上一碗入味十足的石鍋拌飯，這裡通通有！重點來了，刷滙豐信用卡還能享受獨家優惠，讓你吃得過癮又划算！還等什麼？趕快出發吧，和美食夥伴們一起讓味蕾大滿足！



北村豆腐家

如果你是豆腐迷，那北村豆腐家絕對不能錯過！以正宗韓式嫩豆腐煲為主軸的「北村豆腐家」，是韓迷心中第一名的豆腐煲。豆香滑順的「嫩豆腐煲」、香辣味豐的「鑄鐵拌飯」，無限供應韓式小菜及各式國民美食，飯後送上韓國最夯的「香蕉牛奶霜淇淋」打造「史上最強韓式料理組合」，絕佳CP值是小家庭、朋友聚餐首選。





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姜滿堂

존맛탱！如果你愛吃韓式料理，那姜滿堂絕對是一個值得一探的好地方！韓式醬汁醃製鮮甜頂級肉品簡直是無法抵擋的美味，味道豐富得讓人忍不住一口接一口！而且，他們的泡菜和小菜都很有水準。快來和朋友一起來這裡，享受一頓美味的韓式大餐，肯定會讓你的味蕾大爆炸！





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義郎創作壽司

如果你是壽司迷，那義郎創作壽司絕對讓你愛不釋口！在這裡的每一口都能感受到師傅用心的創意與巧思。口感層次豐富，讓你一次品嚐到多種風味，簡直是味蕾的饗宴！趁著秋天聚餐，和朋友一起在這分享美食，絕對是讓人心滿意足的選擇，快來體驗壽司的無限可能吧！





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余韻日本料理

在余韻日本料理，每一道料理都不僅僅是美味，更像是一種傳達幸福感的橋樑。透過精緻的食材、職人般的細心準備，讓你在每一口中都感受到與家人、朋友間的深厚情感。餐廳的氛圍幽靜而雅緻，猶如一場溫暖的心靈饗宴，讓你在這裡不僅品味美食，更是品味人生中的美好時光。





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地址：台北市大安區復興南路二段125巷22號

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昭日堂燒肉餐廳

來台中旅遊，怎能錯過昭日堂燒肉？這裡不僅榮獲德國紅點設計大獎，還有充滿設計美學的空間！燒肉方面更是嚴選等級最高的肉品，肉質鮮嫩多汁，烤起來的香氣讓人忍不住口水直流！無論是慶生還是聚餐，昭日堂都是台中人的首選，價格親民、服務熱情，讓你每一口都感受到幸福！快來和朋友一起享受這場燒肉盛宴，讓秋日聚會更加美味難忘！





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地址：台中市南屯區大墩十一街345號

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真澄懷石割烹日本料理

走進真澄懷石，你會被典雅的氛圍吸引。這裡的懷石料理將四季精華融入每一道菜，讓你不僅品嚐美味，還能感受日本料理的文化深度。每道菜都由新鮮食材精心製作，色彩繽紛、擺盤藝術感十足，仿佛置身於視覺與味覺的盛宴。





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地址：台中市西屯區朝富路158號

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CA rolls’美日式料理

美式壽司卷與傳統日式壽司不同，將進口酪梨與新鮮日式食材或炸物包入壽司中，再淋上特製美式醬料，讓每位客人享受獨特的味覺體驗！所有餐點現點現做，還可自訂喜愛的食材，絕對滿足你的味蕾。店內提供超過20種壽司卷口味，像是炸蝦、炸軟殼蟹、炙燒系列和夏季限定的芒果加州卷。此外，招牌金沙明太子軟絲和焗烤黑松露鮭魚等熱菜，也都是搭配壽司卷的絕佳選擇。快來享受這豐富的特色餐廳吧！





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地址：北市士林區忠誠路二段140巷3號

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花一番炸豬排專門店

如果你也是肉食控，千萬不要錯過花一番炸豬排專門店！這裡的炸沙朗牛排飯和厚切炸豬排飯讓我驚豔，肉質鮮嫩，每一口都充滿汁液，外皮金黃酥脆，超級滿足！更重要的是，這裡的日式風味道地，讓人回味無窮。不論是和朋友聚餐還是家庭聚會，來這裡大口吃肉，真是一種幸福享受！快帶著你的胃，來花一番炸豬排專門店，享受肉食的盛宴吧！





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奇化加韓國料理

在奇化加韓國料理，正宗的韓國風味將帶你體驗美食的饗宴。從香氣四溢的韓式燒肉到美味的泡菜鍋，這裡的每道菜都是用心製作，就是要讓你一試成主顧！餐廳環境舒適，快來奇化加韓國料理，一起感受濃厚的韓國美味吧！





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地址：台中市南屯區大墩十一街597號

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非常石鍋

走進非常石鍋，您將感受到韓式料理的獨特魅力。這裡的石鍋拌飯是必點之選，米飯在熱石鍋中烹煮，底部變得香脆，搭配新鮮蔬菜和各種肉類，讓每一口都帶來豐富的口感和美味。此外，店內的韓式小菜也相當出色，像是經典的泡菜和香辣魷魚，讓人吃了還想再來！





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