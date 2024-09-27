高雄火鍋吃到飽加一！以港式火鍋起家的「聞雞起爐港式麻辣雞煲火鍋」近期升級轉型火鍋吃到飽，並提供酸菜魚湯底，價位劃分599元吃到飽、899和牛吃到飽，包含澳洲和牛等9款肉品、12種海鮮吃到飽，自助包除了數樣火鍋料、蔬菜、麵類之外，還提供酒精飲料無限暢飲。







「聞雞起爐港式麻辣雞煲火鍋」的酸菜魚湯底風格較為清爽，酸香鮮明，尾韻的麻感老少咸宜，即便是不嗜辣的湯控也得以輕鬆享用酸菜魚湯頭滋味，且第一輪鍋底給的烏鱧魚和其他配料份量都相當大方；特別推薦899元吃到飽方案，肉類選擇較多，澳洲純血統黑毛和牛、安格斯下腹肉、黃金六兩松阪豬等直接先來一輪。





海鮮品項也很豐富，烏醴魚盤、鮑魚、韓國大牡蠣、帆立貝等，尤其藍鑽蟹必點，蟹肉細緻還能熬湯，讓你不到一千塊即可絕好好享受澎湃的「海陸大餐」；火鍋配料則不可錯過響鈴捲，不僅可以拉長、具有視覺娛樂效果，吸附湯汁的響鈴捲著實令人印象深刻。





聞雞起爐港式麻辣雞煲火鍋推薦

$899吃到飽方案

聞雞起爐港式麻辣雞煲火鍋店家資訊

地址：高雄市左營區自由二路329號

電話：07 550 6325