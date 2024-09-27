小資族週末小確幸！全家週末限定優惠總是帶給大家滿滿療癒感，本週末會員不僅可享Let’s Café和搖搖茶吧第二杯10元，超佛心優惠，還精選人氣冰品、飲料和泡麵推出買一送一活動，帶給你雙倍的滿足。







全家咖啡、飲料一直是上班族平日提神舒壓必喝款，這次推出會員限定優惠，即日起至9/29期間。Let’s Café大杯特濃拿鐵，以及搖搖茶吧的寒天甘蔗檸檬、凍凍好喝奶茶，通通特價第二杯10元，在樓下全家就能喝到含料手搖飲。







9月27日至29日，全家更推出三天限定的買一送一優惠，康康五系列的曠世奇派草莓大雪糕、舒味思萊姆口味氣泡水500ml，還有香辣美味的辛香菇杯麵，都在這次活動中加入買一送一的行列。這些熱門商品不僅滿足你的味蕾，還讓你一次囤足貨量，絕對是精打細算的消費者首選。



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全家優惠

1、即日起至9/29，Let’s Café大杯特濃拿鐵、搖搖茶吧寒天甘蔗檸檬、凍凍好喝奶茶皆特價第二杯10元。

2、9/27-9/29康康五：曠世奇派草莓大雪糕、舒味思萊姆口味氣泡水500ml、辛香菇杯麵等多樣商品買一送一優惠。

