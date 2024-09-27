玩國旅還是有很多不一樣的新選擇！捷絲旅台南虎山館了解到「秋天」是玩台南最好的季節，特別攜手台灣高鐵，推出「臺南400．古都美食巡禮」住房專案，讓遊客可以在入住期間享受一系列在地美食及便利的交通服務。雙人入住鼓悦客房的優惠價為每房2,799元起，兩天一夜的行程不僅價格實惠，還加贈奇美食品幸福工廠的500元伴手禮折抵券，讓旅客在享受住宿的同時，也能輕鬆購得特色美食。此外，連續入住兩晚的旅客還可免費享用自助早餐，體驗台南獨特的風味料理，為這次的美食之旅再添驚喜。







捷絲旅台南虎山館表示，只有旅客透過捷絲旅官網訂房，還可以享有高鐵票78折起的優惠，這樣的住房專案不僅適合短期度假，也適合全家出遊，讓每一位來到台南的旅客都能無憂無慮地享受美食與文化。並且，奇美食品幸福工廠更是此專案的另一亮點，距離捷絲旅台南虎山館僅7分鐘車程，是全台首家以包子為主題的觀光工廠。房客可以在這裡不僅購買到奇美的經典包子，還能深入了解食品製作的過程與魅力。



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並且，捷絲旅台南虎山館為了這個秋天，在捷食藝餐廳特別推出了「松葉蟹天婦羅日式炊飯套餐」，這是一道讓人無法抗拒的季節限定美味。套餐的主角是來自日本的松葉蟹，搭配新鮮的蔬菜天婦羅，每一口都能感受到酥脆與鮮甜的完美融合。



五目炊飯則是這道套餐的精華，內含台灣放山雞腿肉、關廟竹筍、白河蓮子與鮭魚卵，讓這道炊飯口感層次豐富、滋味豐盈。除此之外，套餐還附有帆立貝茶碗蒸、黃金蛤味噌湯以及健康沙拉，並且提供無限供應的冬瓜檸檬茶，為消費者帶來完整且豐富的用餐體驗。這道套餐每套僅售498元，房客還能享有免服務費的優惠，讓這份秋日美味更加實惠。





捷絲旅台南虎山館「臺南400．古都美食巡禮」住房專案

專案期間：10月1日至12月31日

住宿內容：雙人入住鼓悦客房，優惠價2,799元起

贈品：奇美食品幸福工廠500元折抵券

早餐：連續入住兩晚可享自助式早餐

訂房優惠：官網訂房加購高鐵票享78折

餐廳優惠：捷食藝餐廳「松葉蟹天婦羅日式炊飯套餐」498元





捷絲旅台南虎山館

地址：臺南市仁德區文華路二段300號

捷食藝訂位專線: 06-2663218

https://www.justsleephotels.com