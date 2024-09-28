週末到想出門玩，但又怕下大雨的話，那就到SOGO忠孝館逛日本美食展！於即日起盛大開幕的「日本美食展」，為期17天的展覽帶來來自日本各地的經典美食和手工藝品，無需出國就能盡享百家日本品牌美味與工藝。現場匯集多達18家初次亮相的商品，並有職人現場演示，讓消費者親眼見證手作的精湛技藝。同時，活動期間購物還可參加抽獎，頭獎包括星宇航空雙人來回日本機票等豐厚好禮，千萬別錯過。







展覽特別推出了多款日本超人氣伴手禮，其中包括金澤人氣名店「中田屋」的招牌金鍔餅、福岡「石村萬盛堂」的鶴乃子棉花糖，「大分 菊家」布丁銅鑼燒、香濃蜂蜜雞蛋布丁，以及神戶「本高砂屋」的法蘭酥等經典和菓子。







此次展覽也帶來鹿兒島的「蒸氣屋」現場製作的現烤多拿滋，絕對能滿足甜點控的期待。此外，東京芭娜娜、北海道柳月、福砂屋長崎蛋糕等知名品牌也加入陣容，也推出展場限定口味，首推北海道柳月SOGO獨家販售的「紅豆奶油夾心餅乾」，讓你輕鬆蒐集各大伴手禮。





SOGO忠孝館「日本全國美食暨逸品展」

每年備受饕客期待的手作美食，今年也不例外的獻上人氣料理！邀請來自德島的「鳴門鯛燒き阿波や本陣」，推出秋季限定的栗子紅豆口味，甜而不膩的滋味絕對令人難忘。此外，神奈川的「松下本店」也帶來以玉子燒聞名的松露版本，更有秋季新品咖哩蛋包飯等待您的品嚐。現場還有墨魚飯、咖哩麵包、三色團子和章魚燒等美味，也都是逛展時不容錯過的必吃。除了美食展，展覽期間還帶來豐富的文化體驗，像是白河市的達摩不倒翁裝置展、DIY彩繪以及和風達人的現場演出。台北日本人學校也將帶來傳統和太鼓及動漫音樂演奏，讓你感受濃厚的日本節慶氛圍。更值得一提的是首次亮相的「Cake.jp」名偵探柯南限定店，帶來原創甜點和周邊商品，讓柯南迷們在美食與收藏中享受獨特體驗。推薦閱讀：

日期：9/27(五)~10/13(日)

地點：12F活動會館/11F特別物販區