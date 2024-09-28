跟東港人回家吃美食、拍美照！三年一次的「2024東港王船祭」於即日起至10/5期間熱鬧登場，每次到了王船祭總是會讓散落各地的東港人回家，也吸引數萬計的信眾與遊客前去共襄盛舉。王船祭融合了迎王、送王、焚燒王船等儀式，象徵驅離災厄、祈求地方平安，超壯觀的場面是東港獨特的宗教信仰與文化傳承。



然而到訪東港當然也少不了要吃點在地美食、拍特色美照再回家，窩客島整體11個東港特色美食和打卡點，讓大家來趟東港小旅行。







東港最強華僑市場美食

來到東港參加王船祭，當地的美食絕對是不容錯過的亮點。遊客可以造訪華僑市場，品嚐銅板價10元「瑞字號旗魚黑輪」的鮮美魚漿風味，或試試傳統甜點「金星雙糕潤」，感受當地獨特的甜點文化。如果想大啖生魚片，不妨前往藏在市場裡的「東港王匠生魚片專賣店」，品嚐最新鮮的黑鮪魚與各式海味。





▲上圖部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」；下圖部落客「靜怡＆大顆呆」提供。



東港在地人必吃早餐

而說到東港除了有東港三寶之外，在地特色的古早味小吃飯湯、肉粿，是在地人都愛的早餐選擇，不能錯過。首推必吃的當地人氣早餐「阿卿姐飯湯」、「秋月肉粿/飯湯」、「秀英肉粿」和「古早味飯湯」，每一口都有滿滿的料讓人一早就大滿足。深夜美食則是推薦在地人都愛的「茗馨點心世界」，20元宵夜炭烤煉乳饅頭半夜吃超療癒。





▲上圖部落客「大手牽小手。玩樂趣」；下圖部落客「小虎食夢網」提供。

東港也有超美打卡點

在東港遊覽之餘，還有許多推薦的咖啡廳和打卡點讓你放鬆心情。可以到「風帆咖啡」享受海景，或是東港最美打卡點「海上教堂咖啡」，圓拱型的窗戶設計讓人拍出絕美照。對文青來說，「東大興漁品x讀者城市-海洋漫讀館」是個品味咖啡與海洋書香的好去處。





▲下圖部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」提供。





2024東港王船祭 時間資訊

地點：屏東縣東港鎮東隆宮

活動時間：

9/28 請水【請王】、過火

9/29 北區遶境【後塭/過夜作客】

9/30 南區遶境

10/1 中區遶境

10/2 農區遶境

10/3 王船法會、敬王、放告

10/4 遷船、宴王、和瘟押煞

10/5 送王【燒王船】



東港美食、打卡點推薦

瑞字號旗魚黑輪

地址：屏東縣東港鎮華僑市場內



金星雙糕潤

地址：屏東縣東港鎮朝隆8號



東港王匠生魚片專賣店

電話：08-8323121

地址：屏東縣東港鎮朝隆路39號（東港華僑市場228攤位)



東港佳吉烤饅頭

電話：08-832 0371

地址：屏東縣東港鎮中正路128號



東港阿卿姐飯湯

地址：屏東縣東港鎮興漁街211號



東港鎮秋月肉粿、飯湯

地址：屏東縣東港鎮博愛街336號



古早味飯湯

地址：屏東縣東港鎮興漁27之1號



東港秀英肉粿

電話：08-8323946

地址：屏東縣東港鎮光復路二段100號100號



風帆咖啡

電話：0929-554933

地址：屏東縣東港鎮鵬灣大道五段50號



東港海上教堂咖啡

電話：09-66883827

地址：屏東縣東港鎮鵬灣大道2段9號



東大興漁品x讀者城市-海洋漫讀館

電話：080 055 5813

地址：屏東縣東港鎮光復路二段73號