花蓮地區在震後積極振興觀光，為了讓人國人多一個動力再衝一波花蓮，人氣天團「五月天」等藝人宣布至花蓮舉辦演唱會，為當地增添了無數光彩。為了吸引更多遊客前來，花蓮潔西艾美渡假酒店也在這期間推出「一路向東演唱會住房專案」凡於11/2至11/3預訂經典客房者，每房8,800元起+15.5%，可享有翌日探索廚房的豐盛早餐，讓旅客從早晨開始便感受到花蓮的美好氣氛。





五月天到花蓮演唱不僅可以帶動花蓮人潮，還巧妙地融合了當地觀光特色，帶給旅人不同凡響的度假體驗。潔西艾美酒店位於交通便利的地點，鄰近花蓮火車站及知名景點東大門夜市，讓旅客在享受演唱會的同時，還能輕鬆遊覽周邊。更特別的是，針對三人家庭房的需求，酒店提供了每房12,700元起+15.5%的優惠專案，讓全家出遊的旅人也能輕鬆入住。演唱會期間入住兩晚的旅人，除享有酒店提供的豐盛早餐及自助餐優惠外，還可獲贈「SKY Bar天空吧」500元抵用券，讓旅客可以在入住期間攜伴在天空吧一邊品味飲品，一邊享受無與倫比的海景。





而對於追求美食的旅人，探索廚房更是提供了琳瑯滿目的美食選擇。週末的午、晚餐自助餐菜色豐富，從經典的北平烤鴨到嫩滑多汁的慢烤牛肉，每一道料理都令人垂涎欲滴。而中式餐廳至寶軒則更進一步，以套餐形式提供像是鮑魚剝皮辣椒燉雞湯、金蒜飛魚卵虎蝦、七星柴魚玉穗娃娃菜等高檔料理，讓旅人能夠品嚐到原汁原味的台灣風味。入住兩晚以上的旅客，還可選擇於週日晚餐期間在至寶軒享用這些獨特的菜餚，讓每一次的用餐都成為一場味覺盛宴。



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五月天、白安、丁噹、蘇慧倫、劉若英、Energy、宇宙人、告五人等知名藝人宣布即將於11月2日及11月3日連續兩天輪番演出。因此潔西艾美酒店的這次住房專案不僅滿足了參加演唱會的需求，也為旅客帶來了難得的住宿與美食體驗。同時，觀光署的補助更是為旅人的行程增加了更多的經濟實惠，每房每晚可折抵1,000元，鼓勵旅客多停留幾天，深入探索花東之美。花蓮的美景、演唱會的熱鬧氛圍與酒店的豪華優惠，讓此次活動成為旅人不容錯過的絕佳機會。





潔西艾美酒店 一路向東演唱會住房專案

活動日期：11/2及11/3



入住優惠經典客房

一晚每房8,800元起+15.5%

兩晚每房16,600元起+15.5%

含翌日探索廚房早餐

入住兩晚再加贈午或晚餐吃到飽，或選擇至寶軒中式套餐



入住家庭房（適合三人入住）

一晚每房12,700元起+15.5%

兩晚每房22,000元起+15.5%

含翌日探索廚房早餐及午/晚餐吃到飽，或至寶軒中式套餐

餐飲選擇：

探索廚房自助餐：提供午餐或晚餐吃到飽，經典菜色包括北平烤鴨、慢烤牛肉、現煎干貝、戰斧豬排等異國料理

至寶軒中式套餐：週日晚餐套餐，包括鮑魚剝皮辣椒燉雞湯、金蒜飛魚卵虎蝦、慢烤秘制牛小排等中式精緻菜餚



其他優惠：

1、入住兩晚以上旅人，每房加贈「SKY Bar天空吧」500元抵用券乙張

2、配合觀光署補助，每房每晚最多可再折抵1,000元

聯絡資訊：花蓮潔西艾美度假酒店，(03)865-5999轉訂房中心