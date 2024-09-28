高雄不是只有駁二！提到高雄景點，大多數人會想到駁二特區、龍虎塔等，觀光客都會去的打卡景點，而高雄也有獨具特色、期間限定的景點，窩客島這次整理5個獨具特色的「高雄景點」，像是期間限定的候鳥、蝴蝶過冬群聚的景象，以及超過27公頃佔地的花海等，超有特色的高雄景點通通搶先筆記下來。





來到高雄除了有月球表面般的「月世界」必拍，每年10~2月時，都會有上百萬隻蝴蝶來到「茂林紫斑蝶生態公園」過冬，走步道的同時，就有蝴蝶們在四周環繞，形成超夢幻幽美的「紫蝶幽谷」，是和美洲「帝王斑蝶谷」齊名的世界級景象；另外佔地廣大的「美農湖」，也是候鳥遷移過冬的棲息地，冬天都有許多候鳥佇息在幽靜的湖面；而超好拍的純白色系「高雄燈塔」，從觀賞台望去，更有彩色小屋與海景相映的景色，讓人彷彿身處國外。





高雄期間限定超夢幻蝴蝶谷 #茂林紫斑蝶生態公園（紫蝶幽谷）

部落客 Keavy愛七淘 造訪 茂林紫斑蝶生態公園（紫蝶幽谷） 說：

來到這條步道的重點是來看紫斑蝶的，每年每到10-11月及2-3月之間，就會有成群的紫斑蝶來到茂林避冬。來看時已邁入12月，但還能看到不少紫斑蝶也算是幸運<全文介紹>



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#茂林紫斑蝶生態公園（紫蝶幽谷）

地址：高雄市茂林區茂林里1鄰16號對面







高雄必訪月球步道 #田寮月世界

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 田寮月世界 說：

環湖步道全長大約800公尺，整體走起來算平穩好走，而步道主要是圍繞著玉池，後方就是一大片的惡地景觀，在這裡真的是隨便拍都能拍出不錯的照片喔！<全文介紹>



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#田寮月世界

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號

電話：07-6367036







高雄冬季候鳥南遷觀賞點 #美濃湖

部落客 敦小蓮 造訪 美濃湖 說：

時間准許就留到傍晚欣賞夕陽西下的山湖景色，夜晚的美濃湖更有不同的美，美濃湖日出更是不能錯過，可惜我無緣見到QQ<全文介紹>



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#美濃湖

地址：高雄市美濃區民權路與泰安路交叉口附近

電話：07-6812433







高雄冬季限定29公頃花海打卡景點 #杉林花海

部落客 敦小蓮 造訪 杉林花海 說：

佔地29公頃之大，整片的向日葵向著陽光擺動方向，另一側是波斯菊，百日菊，不同花區有不同的顏色，鏡頭拍過去超美<全文介紹>



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#杉林花海

地址：高雄市杉林區181縣道







高雄異國風彩色小屋海景 #高雄燈塔

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 高雄燈塔 說：

超愛這片視野，成片的彩色屋好療癒很有釜山甘川文化村（小王子彩繪壁畫村）的FU，搭配高雄港灣一起入鏡，太有異國感了，不用出國就能捕捉這樣的美景，真的很幸福<全文介紹>



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#高雄燈塔

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

電話：07-571-5021



