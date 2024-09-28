好吃的義大利料理，是一種就算沒有親自去過義大利、也可以從料理中感受義大利的美食文化。國泰飯店觀光事業旗下的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，近期推出「南義海味巡禮」活動，就是將南義大利的經典風味與台灣在地食材巧妙結合，吃一口就會有置身義大利的氛圍。
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GUSTOSO義大利餐廳這一次的「南義海味巡禮」以來自礁溪、花蓮鳳林等地的食材為基礎，並融合了南義的特色料理，讓消費者在台灣即可品嚐到如同置身義大利的風味料理。並且，餐廳特別嚴選了來自美國緬因州的龍蝦、霸王麵包蟹與北海道生食級干貝等各式高級海味，為消費者帶來無與倫比的海鮮盛宴。
而在推薦的菜色之中包括「瓦倫西亞緬因州龍蝦干貝寬扁麵」、「利古里亞海鮮燉湯」與「西西里島義式爐烤海島漁獲佐香料血橙醬汁」，這些菜色皆展現出義式經典與台灣食材的完美結合。活動期間還有半自助式餐點，獨家提供「歐陸式三層海鮮拼盤」，讓消費者可以一次品嚐多款海鮮的極致美味。除了菜色的精緻創新，餐廳也同步推出壽星專屬優惠，只要當月壽星同行即可享整桌85折優惠。此外，提前預訂更可獲贈精選紅酒或白酒，讓這場台義味覺之旅更為豐富。
慕軒飯店的資深主廚Abraham Tsai表示，這一次的「南義海味巡禮」新菜單是他精心準備許久，展現了他對義大利料理的深厚的喜愛。並且他特別運用台灣在地食材，如噶瑪蘭黑豚肋排、剝皮辣椒、無花果、澎湖與馬祖的現流軟絲及淡菜等，結合義大利經典料理風味，為消費者帶來截然不同的味覺體驗。
這些在地食材不僅增添了料理的多樣性，也體現了國泰飯店觀光事業深耕本土與推動環境永續的理念。這次的巡禮涵蓋了從義大利西北部利古里亞、皮耶蒙特，一直到南部的西西里島，消費者可以品嚐到濃郁的黑松露、羅馬羊乾酪，以及帶有清新香氣的油漬碳烤朝鮮薊與夏竹筍等佳餚。Abraham Tsai更精心挑選了全球頂級食材，如挪威鮭魚、新鮮北海道扇貝與著名的高地和羊排，這些食材與義式料理的創意結合，為這場味覺旅程畫上完美句點。
GUSTOSO義大利餐廳的室內設計靈感來自南義鄉村的建築與風景，由知名設計師李瑋珉親自操刀，他曾負責誠品書店與故宮博物院等著名建築的設計。而餐廳內部的裝飾也別具一格，裝點著保爾·漢寧森設計的PH Artichoke松果吊燈，搭配以威尼斯為靈感的玻璃花瓶，營造出雅緻的氛圍。這些精緻的藝術擺設，為消費者提供了優雅的用餐環境，讓每一次的用餐都成為難忘的經歷。
GUSTOSO義大利餐廳 南義海味巡禮
推薦菜色：瓦倫西亞龍蝦干貝寬扁麵、利古里亞海鮮燉湯、西西里島義式爐烤漁獲
半自助式餐點：歐陸式三層海鮮拼盤
壽星優惠：同行享85折
預訂贈酒：提前預訂贈送紅酒或白酒
電話：02-7726-9099
地址：台北市大安區敦化南路一段331號