為了2024世界棒球12強賽中華隊臺北賽事門票，西雅圖極品咖啡買一送一變的很重要！7-Eleven在國際咖啡節期間，攜手西雅圖極品咖啡推出了全系列盒裝商品限時「買一送一」的優惠活動，即日起至11/12，消費者可以在全台7-Eleven門市輕鬆選購喜歡的西雅圖咖啡，登錄發票抽2024世界棒球12強賽中華隊臺北賽事門票。





西雅圖極品咖啡表示，這一次全系列盒裝商品限時「咖啡買一送一」還加碼推出了兩款全新異國風味的拿鐵，分別為義式香草風味拿鐵和日式抹茶拿鐵。這兩款新品讓咖啡愛好者不必出國，就能透過手中的咖啡感受來自義大利和日本的味蕾之旅。



義式香草拿鐵將濃郁的香草香氣與經典拿鐵結合，讓人彷彿置身於義大利咖啡館中，享受那份午後的悠閒；而日式抹茶拿鐵則以純正抹茶搭配香醇奶香，讓抹茶控們一嘗即愛。這些新口味的加入，讓國際咖啡節不僅僅是一場購物優惠，更是一場全球風味的咖啡體驗。





同時，西雅圖極品咖啡更是聯手2024年世界棒球12強賽，推出聯名包裝並搭配抽獎活動。凡於活動期間內購買西雅圖極品咖啡全系列盒裝商品任兩盒，並登錄發票，就有機會贏得臺北大巨蛋11月中華隊賽事門票及週邊商品。這項跨界合作結合了運動賽事與美味咖啡，讓棒球迷們不僅能為中華隊熱血加油，還能手握一杯濃郁的西雅圖極品咖啡，享受雙重的視覺與味覺饗宴。



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西雅圖極品咖啡買一送一 加碼抽2024世界棒球12強賽中華隊臺北賽事門票

活動期間：2024/09/18 至 2024/11/12

優惠內容：購買西雅圖極品咖啡全系列盒裝商品「買一送一」，數量有限，售完為止。

抽獎活動：購買任兩盒西雅圖極品咖啡商品，登錄發票參加抽獎，有機會贏得2024世界棒球12強賽臺北大巨蛋賽事門票與中華隊週邊商品。

發票登錄時間：2024/09/18 00:00 至 2024/11/01 23:59

得獎公佈日期：2024/11/04 17:00

官網：https://www.barista.com.tw/News/Detail/713