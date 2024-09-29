凱撒飯店連鎖旗下的墾丁凱撒、台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅攜手推出全新的「集三千寵愛」優惠活動，即日起至2024/10/18期間，凡透過官網預訂三館的任何住房專案，且於2024年底前入住的旅客，無論平假日，每間房都可獲得三館共計3,000元的住宿抵用券。讓旅客不僅能夠享受超值的住宿優惠，還能靈活規劃未來的度假行程，無論是探索山海之美還是體驗冒險刺激的旅程，都將成為不可錯過的選擇。





這一次「集三千寵愛」優惠活動，凡於活動期間預訂三館的住房專案，並於年底前完成入住的旅客，可獲得每館1,000元的住宿抵用券，合計可達3,000元。這些抵用券可用於2025/3/31前預訂三館的指定住房專案，並在房價上再享1,000元的折扣優惠。墾丁凱撒大飯店提供的花園客房專案，雙人入住每晚只需6,666元起，並包含自助早餐與泰式火鍋午餐的餐飲享受，還加碼延長入住時間至24小時，讓旅客能充分享受悠閒時光。





台南趣淘漫旅則是一家冒險主題飯店，提供多樣的冒險活動體驗，特別適合想要挑戰刺激的旅客。至2024年底，雙人入住豪華景觀客房一泊一食，每晚僅需3,900元起，並附贈曾文水庫門票及六項冒險活動體驗，從高空漫步到急速降落，無論是大人或小孩都能在此盡情享受冒險的樂趣。對於攜帶寵物的旅客，飯店更貼心地提供寵物友善客房，房內備有專屬的寵物床、碗等設施，讓毛孩也能和主人一同度過美好的假期。



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台東趣淘漫旅則是探索台灣東部的理想選擇。飯店位於距離台東火車站僅三分鐘步行距離處，雙人入住探索客房每晚3,899元起，並包含自助早餐及24小時五人座房車自駕服務，讓旅客能輕鬆探索東海岸的美景。週五至週日的消夜時段，入住的旅客還能享受CHAM Snack 趣饗食光服務，提供多樣美味的零食與在地飲品，滿足旅途中的小饞嘴，增添整個住宿體驗的豐富度。



這次的「集三千寵愛」活動不僅提供實惠的住宿選擇，更結合了多元化的旅遊體驗，從美食、冒險到寵物友善服務，全面滿足不同旅客的需求。無論是想要享受山海之美、挑戰冒險刺激，還是與寵物一同度過愉快的假期，這次活動都將成為2024年國內旅遊的絕佳選擇。



凱撒飯店連鎖「集三千寵愛」優惠活動

活動期間：即日起至2024/10/18。

優惠內容：凡於活動期間預訂官網任一住房專案，並於2024年底前完成入住的旅客，無論平假日，每房可獲得三館共計3,000元的住宿抵用券。

適用飯店：墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅

住宿抵用券：每間房間可獲得三館各1,000元的住宿抵用券，總額為3,000元，抵用券有效期為半年，可於2025/3/31前使用。

墾丁凱撒優惠

雙人入住花園客房一泊二食，每晚6,666元起。

含自助早餐及泰式火鍋午餐。

加碼延長入住時間至24小時（下午3點入住，隔日下午3點退房）。



台南趣淘漫旅優惠

雙人入住豪華景觀客房一泊一食，每晚3,900元起。

含台南特色自助早餐及曾文水庫門票。

完成飯店指定任務再贈六項冒險活動體驗（急速降落、高空漫步等）。

提供寵物友善客房，雙人入住每晚4,699元起，可攜帶中小型寵物入住，並提供寵物專屬設施。



台東趣淘漫旅優惠

雙人入住探索客房一泊一食，每晚3,899元起。

含自助早餐及24小時五人座房車自駕體驗，輕鬆暢遊東海岸。

週五至週日提供CHAM Snack 趣饗食光，於消夜時段享受點心、飲品等。