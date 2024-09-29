秋天的腳步悄然而至，氣候開始轉變，洗護用品的選擇也因此更新。在這個時節裡，日本知名植物系洗護品牌 BOTANIST 推出秋日限定的桂花&無花果植物性洗潤髮系列，為消費者帶來充滿季節儀式感的洗護新體驗。這款洗潤髮產品的推出，不僅標誌著品牌對自然精華的延續，更提供了一種專屬於秋天的香氛享受。以清新優雅的桂花香氣為基底，融合甜美無花果，產品更特別添加日本國產的銀杏與楓葉萃取物，專門為因乾燥氣候和紫外線損傷而受損的髮絲帶來深層滋養修護。這樣的配方不僅為使用者提供髮絲修護的必要性，同時也強化了洗髮過程中的香氛體驗，讓換季的日常生活充滿儀式感與溫暖。





BOTANIST 的這款限定產品香氛層次豐富且細膩，讓人聯想到夏末秋初的自然景象。當搓揉起泡沫時，鮮明的柑橘果香帶來晨曦般的清新，緊接著的是無花果綠野的自然清香，宛如初秋時分的暖陽，給予人舒緩的感覺。最後，香氣以熱帶果物與桂花的綿長韻味結束，這種多層次的香調，前中後調的完美轉換，使每一次的洗髮過程都變得如同享受一場秋日的香氛饗宴。產品的上市正值夏末初秋的交替季節，這不僅滿足了市場對季節性產品的需求，更使消費者得以在這個特殊的季節享受到 BOTANIST 專屬的秋日香氛盛宴。



在氣候逐漸轉涼的同時，髮絲的護理也變得更加重要。乾燥氣候、紫外線傷害與空氣污染，皆是造成髮絲受損的主要原因。為了解決這些困擾，BOTANIST 在這次推出的桂花&無花果植物性洗潤髮系列中，添加了來自日本兵庫縣的無花果精華，專門針對紫外線損傷進行修護。同時，銀杏葉與楓葉的萃取物，為髮絲提供額外的滋養，幫助恢復髮絲的自然光澤與彈性。這些來自天然的植物成分，讓消費者能在每日的洗護過程中，享受植物帶來的自然呵護，感受髮絲逐漸恢復健康的同時，也沉浸在秋日專屬的溫暖香氣中。





除了針對不同髮質需求進行調整外，BOTANIST 更進一步推出兩種不同的系列，滿足各種消費者的需求。針對髮質較乾燥或受損的消費者，推出了「滋潤型」產品，專門提供更深層的保濕與修護。而對於細軟髮質或髮根容易扁塌的消費者，則有「清爽柔順型」可供選擇，這款產品能夠帶來髮絲的蓬鬆感與輕盈感。產品中的蜂蜜、水解植物蛋白與樺樹樹汁等成分，則進一步加強了護髮效果，讓消費者在日常洗護中感受到奢華的保養體驗。



隨著季節的變遷，洗護用品也應該隨之調整。這次 BOTANIST 的秋日限定產品，不僅帶來了獨特的香氛體驗，更提供了專業的髮絲修護功效。9/25 起，桂花&無花果植物性系列將於全台康是美與松本清正式開賣，單一售價為 NT$550 元，這款充滿季節感的產品勢必成為消費者秋日髮絲護理的首選。









BOTANIST 日本、純粹植物性生活品牌

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