根據最新的研究，毛小孩陪伴對現代人來說具備極高的情緒價值，特別是在壓力倍增的當下，寵物成為許多家庭的精神支柱。毛小孩不僅能夠幫助人們緩解壓力，還可以舒緩焦慮，讓飼主們在忙碌的生活中找到一絲平靜。隨著養寵物的家庭數量不斷攀升，根據經濟部統計處的數據，寵物市場每年以驚人的速度增長。2024年，預計寵物商機將突破600億台幣。可見，台灣人對於寵物的重視程度日益加深。然而，雖然大多數飼主已逐漸關注毛小孩的健康與安全，但在寵物乘車安全方面的意識仍在起步階段。





精品級寵物用品品牌TAVO深知飼主對毛小孩安全的關注，推出了革命性的「MaeveTM 3-in-1寵物保護系統」，為毛爸媽提供了與嬰童安全同等級的保護。這款系統集「汽座、推車、睡窩」於一體，旨在提升毛孩在出行時的安全性。TAVO專注於創新的產品設計，結合多年經驗，提供直觀的一鍵收合車架及穩固的ISOFIX底座，讓毛小孩的出行變得更加輕鬆且安全。為了讓更多飼主親身體驗這款產品，TAVO於9月25日起在新光三越A11展開為期16天的全球首度快閃活動，並開放限量賞車預約。參與者不僅可以領取專屬寵物好禮，還能讓未來每次出遊都充滿安全與樂趣。





對於許多飼主來說，與毛小孩共同駕車出遊是他們心中的理想生活方式，但在實際駕駛中，因毛小孩的自由移動可能會影響駕駛注意力，這帶來了不小的安全風險。為解決這一問題，「MaeveTM 3-in-1寵物保護系統」提供了完整的安全解決方案。這款系統中的MaeveTM 提籃設計舒適，並且可以作為車內座椅，搭配Base車用底座使用，讓飼主能夠迅速將提籃固定在車內，同時確保毛孩在乘車過程中的穩定與安全。這種設計理念不僅提升了毛小孩的舒適感，還降低了行車過程中碰撞帶來的危險。





MaeveTM提籃全座椅使用EPP能量泡棉，不僅提升舒適度，還具備耐磨防刮的特性。抗菌毛絨材質保證了毛孩的健康安全，外部側撞防護罩則進一步強化了車內的安全性，能有效減少車輛側撞時的衝擊力。這款產品還有防曬頂篷，並使用磁吸式扣具設計，方便飼主快速開關，提升了使用的便捷性。而Base 車用底座則採用了ISOFIX接口技術，這是目前常見於嬰童安全座椅的設計，能夠讓提籃牢牢固定在車內，防止外力導致的變形，提供毛孩最高等級的乘車保護。





而RoscoeTM推車車架則是TAVO這款保護系統中的另一亮點。其輕量化的設計與時尚外型相結合，無論是家中使用還是外出旅遊，皆能輕鬆應對。推車車架僅重6.5公斤，搭配高質感皮革手把及四輪避震系統，不僅推行輕巧平順，還能應對各種地形，讓毛小孩的旅程更加舒適。車架的快速收合功能更是讓飼主只需單手就能輕鬆操作，省時省力。這一系列貼心的設計，確保飼主與毛小孩能夠享受到無比愉快的出遊體驗。



這款MaeveTM 3-in-1寵物保護系統的誕生，不僅為毛小孩提供了如同嬰童般的全方位保護，還憑藉其創新設計與卓越功能，榮獲了2024年的紅點設計大獎。這樣的榮譽充分體現了TAVO在寵物用品行業中的領先地位，並為飼主提供了一個既時尚又實用的選擇。









TAVO 奢寵時尚高訂之旅 快閃店亮點搶先看

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