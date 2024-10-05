玥老師在 Walker 占星分享好運的方法，巨蟹座主動分享吸引貴人，金牛座獨自行動異性緣佳，射手座順著局勢工作運旺。





牡羊座：過度疲憊，注意健康

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢需要注意健康方面的問題，因為工作過度忙碌常常讓你三餐不定時，營養不均衡的狀況導致免疫力下降，很容易受到病毒跟細菌的攻擊。感情上需要多注意，提醒自己別把壓力轉嫁到伴侶身上唷！







金牛座：感情順心，出現豔遇

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週在感情上有很大的發展空間，單身的朋友千萬別再只是忙工作，安排獨自的小旅行，增加認識新朋友的機會，讓你早日脫離單身。工作表現一般，按照規定執行就好。財運中上，遠離高風險就沒太大的問題。







雙子座：專注工作，別管閒事

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

好奇心很重的你，這段時間要特別小心，聽到八卦別去發表任何言論，很容易捲入他人的戰爭中。工作運勢略有不足，需要仔細檢查手上的任務，以免不小心產生失誤。感情緣分欠佳，跟伴侶溝通，記得保持耐心喔！







巨蟹座：分享資源，互相幫助

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週，人和是你成敗的關鍵。請發揮你的母愛特質，在職場上主動協助他人。必要時，記得大方分享資源，反而讓你擁有更多好機會。財運不錯，人脈帶動你的錢脈，透過轉介紹，增加額外的收入。







獅子座：有爛桃花，理智判斷

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週桃花運勢旺，走到哪邊都能吸引異性的目光。先別太開心，桃花有好有壞，需要仔細觀察跟判斷，才不會惹到恐怖情人。工作方面，試著放慢速度，配合團體的進度，可以幫你減少樹敵。財運一般，投資前多評估風險。









處女座：關心伴侶，感情回溫

整體運勢★★★☆☆

愛情運勢★★☆☆☆

金錢運勢★★★☆☆

事業運勢★★★★☆

新的一週在感情方面要多努力，用心觀察伴侶的狀況，主動關心對方的心情，適時給予協助，可以讓彼此的感情變得更緊密。工作上會有不錯的機會，相信自己的能力，盡力去完成負責的業務，自然能有好的成績。







天秤座：遇到刁難，別太認真

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢還要多注意，身邊容易出現扯後腿的小人，不管多麼熟悉的朋友，都儘量不要抱怨自己的私事，小心變成他人茶餘飯後的笑話。工作的部分，如果遇到奧客刁難，別太認真，保持禮貌應對，才能省下更多的麻煩。







天蠍座：預留時間，避免意外

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆新的一週，外緣運勢不佳，尤其是需要在外面奔波的工作，出門請提早預留時間，以免慌亂之中發生意外。工作發展勉強及格，遇到不順心的事情，不用糾結，改變想法讓自己內心舒服最重要。







射手座：順勢而為，有利發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週工作運勢轉強，在職場中，多觀察決策者的想法，順著對方的方式執行，可以讓你輕鬆的完成目標。感情方面需要用找機會對表達愛意，以免伴侶對你有所埋怨。財運不錯，從事業務的朋友，多拜訪客戶有利提升業績。







摩羯座：感情衝突，換位思考

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在感情方面的考驗不少，總是不擅表達情緒的你，跟伴侶相處的時候，很容易因為個性悶跟沒反應惹怒對方，無形中產生許多摩擦，練習換位思考，同理他人的想法，自然有所改善。工作運勢平平，按部就班讓你不出包。







水瓶座：充實專業，穩定成長

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢平穩，各方面都大致上軌道，但工作的部分，還無法鬆懈，多充實新的專業知識，讓你在競爭激烈的環境中不被淘汰。感情緣分中上，面對心儀的對象，製造相處的機會，多展現自己的優點，幫助你們有好的發展。









雙魚座：遠離損友，保護自己

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週感情不佳，小心上當受騙。加上你容易被說服的個性，這段時間先不要去參加活動或飯局，暫時跟朋友們保持適度的距離，可以減少不必要的損失。工作表現不錯，不用顧慮他人的進度，跟著自己的節奏就好。



每天天氣都不同，只要我們保持好心情，不論雨天還是晴天，都會是好日子！

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。