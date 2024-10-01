可頌控真的要尖叫了！法國殿堂級甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS推出2024可頌月盛典，品嚐經典法式烘焙工藝的完美機會。PIERRE HERMÉ PARIS每日精心烘焙的可頌不僅展現了品牌的卓越技藝，同時在全台各據點推出了限時優惠活動，要讓可頌控可以用優惠價格外帶或內用這些精緻甜點，感受巴黎風情。



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PIERRE HERMÉ PARIS 的可頌系列展現了對法式烘焙傳統與創新的堅持。從經典的左岸可頌，到運用義大利頂級榛果可可醬製作的榛果可可可頌，再到以玫瑰杏仁內餡與覆盆子荔枝果醬譜寫而成的香榭玫瑰可頌，每一款都充滿獨特風味。這些經典甜點，每一口都讓人品味到層層堆疊的酥脆外皮與細膩內餡的融合。





無論是法國傳統的傳承，還是現代創新的結合，PIERRE HERMÉ PARIS 的可頌總是能勾起消費者對法式生活的美好幻想。尤其是開心果可可可頌，以清新的開心果風味結合濃郁可可，讓人每一口都能感受到法式甜點的奢華與精緻。





同時這一次PIERRE HERMÉ PARIS十月的優惠活動更是將品牌推向新的高潮，自 10/1 起Café PIERRE HERMÉ PARIS 台北與台中推出外帶優惠，凡購買三個可頌即贈一杯精選飲品，購買越多，贈送越多。而在 Boutique PIERRE HERMÉ PARIS 信義 A9 購買三個可頌即可享有買三送一的精選優惠。



不僅如此，特定條件的消費者還可享額外好康，只要身分證字號或出生年月日中含有「1」或「0」，或姓名中包含「歡」、「慶」、「雙」、「十」任一字，就可在全台販售據點完成指定任務後，享有內用免服務費或外帶滿額贈禮等專屬優惠。這些精心設計的優惠，不僅讓消費者感受到品牌的熱情，也為這場可頌盛宴增添了更多驚喜與樂趣。





PIERRE HERMÉ PARIS 可頌月雙重優惠

時間：10月1日（二）至10月31日（四）

地點：全台PIERRE HERMÉ PARIS 櫃點

第一重優惠（外帶限定）

Café PIERRE HERMÉ PARIS台北與台中 :

購買 3 個任選口味可頌即贈 1 杯飲品（口味任選），可頌買多送多，飲品不寄杯（買6 個可頌，贈送 2 杯飲品，依此類推）

Boutique PIERRE HERMÉ PARIS

購買 3 個任選口味可頌贈送 1個可頌（以價低者進行贈送），買6 個贈送 2 個，依此類推。

第二重優惠

優惠條件：

身分證字號或民國出生年月日含「1」或「0」任二碼（可重複）或姓名中含有「歡」、「慶」、「雙」、「十」任一字（可同音）（需持有身分證、健保卡或護照證明正本或影本，於現場由工作同仁驗證）

三項指定活動完成一項：

於Instagram限時動態打卡並標註@pierrehermetw

Google地標五星評論

加入Line好友 @phtw（晶華店顧客僅可選擇Instagram限時動態或加入Line好友）

完成以上條件與指定活動即可享有以下內用與外帶優惠

內用：免服務費

外帶：

消費滿520 元：贈送隨機口味馬卡龍乙顆

消費滿1,580 元：贈送榛果牛奶巧克力片乙片

消費滿2,500 元：贈送隨機口味月餅乙顆



Café PIERRE HERMÉ PARIS 台北

地點：晶華酒店一樓（台北市中山區中山北路二段39巷3號）

電話：(02) 2511-6222

營業時間：週一至週日10:00-21:00



Café PIERRE HERMÉ PARIS 台中

地點：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓（中港三越1樓市政北七路入口）

電話：(04) 2252-7222

營業時間：週一至週五11:00-22:00、週六至週日10:30-22:00



Boutique PIERRE HERMÉ PARIS

地點：台北市信義區松壽路9號1樓（信義三越A9館1樓）

電話：(02) 2723-0222

營業時間：週日至週四 11:00 - 21:30、週五及週六 11:00 - 22:00

