曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）在歷經精心改造後，正式以嶄新面貌重新開幕，這標誌著都喜國際集團（Dusit International）在泰國本土與國際市場再創新高點。這家酒店不僅承載著50年的豐富歷史，也象徵著豪華住宿標準的新時代。為慶祝開幕，酒店推出「著名地標回歸」住房專案，房價每晚從10,350泰銖起，包含Pavilion餐廳的早餐，並提供每晚2,700泰銖的酒店現金券，住宿越久，享受的優惠也越多，讓旅客能以實惠的價格體驗全新都喜天麗的奢華與創新。





曼谷都喜天麗酒店位於繁華的曼谷席隆區，是都喜中央公園綜合開發項目的一部分。該酒店原址為1970年開業的同名酒店，當年以曼谷最高建築的姿態，迅速成為當地地標，吸引了許多泰國皇室成員與國際名流的造訪。經過重新設計後，酒店房間數量從原本的517間減至257間，以確保每位旅客都能擁有寬敞舒適的住宿空間。每間客房的設計巧妙地將傳統泰式風格與現代奢華融為一體，最小房型也達到約50平方米。尤其窗戶設計成為金色「畫框」，讓旅客可盡情欣賞泰國皇室御花園——倫披尼公園的美景，無論是晨曦還是黃昏，都能感受到大自然的寧靜氛圍。





在設計上，曼谷都喜天麗酒店向其前身致敬，重新詮釋了經典泰式建築風格。該設計由Architects 49 International Limited和OMA Asia Hong Kong Limited共同操刀，室內設計則由知名設計師André Fu的設計工作室負責，將過去酒店的歷史文化融入現代設計語彙，並運用了泰國傳統的暖色調與藝術工藝，賦予酒店全新的面貌。特別值得一提的是歷史樓層，由泰國P49 Deesign & Associates設計，這個樓層內展示了當地藝術家的獨特作品，每件作品都以酒店歷史為靈感，讓住客感受到濃厚的文化氣息。



酒店的外觀亦成為話題焦點，原本的金色尖頂是都喜天麗的象徵之一，新酒店延續了這一標誌性設計，並將其尺寸擴大三倍，更為耀眼。除此之外，酒店內還保留了原泰式餐廳Benjarong的柚木雕刻、壁畫與主樑柱，這些歷史元素經過精心的拆卸與安裝，成為新酒店的一部分，向過往光輝歲月致敬，讓每位到訪的客人都能重溫那段輝煌歷史。





都喜國際集團首席執行官Suphajee Suthumpun強調，新酒店的設計融合了傳統與現代，旨在延續酒店的獨特精神，並超越現代旅客的期望。她提到，曼谷都喜天麗酒店自1970年開業以來，一直是全球旅客夢寐以求的住宿地點，因此在重新規劃時，他們保留了許多傳統元素，同時融入了現代設計理念。她指出，這樣的結合不僅保留了酒店的原有魅力，更體現了當代泰國文化與藝術，並在可持續發展的框架下，為旅客提供了全新的奢華住宿體驗。





此外，都喜地產集團的董事總經理Natapa Sriyuksiri也表示，新的曼谷都喜天麗酒店設計過程中面臨的最大挑戰是如何在保留原有特色的同時，注入現代美學。她表示，原酒店的氣質與獨特風格使其與眾不同，新的設計目標則是在此基礎上打造一個面向未來的空間，並將這種氣質以現代化方式呈現。她認為，新酒店的設計不僅僅是在視覺上的升級，更是歷史與現代之間的巧妙融合，為旅客創造了一個歷久彌新的住宿體驗。



全新的曼谷都喜天麗酒店，將舊世界的魅力與現代世界的優雅相結合，無論內外部設計都顯得極具標誌性。除了設計上的精湛工藝，酒店還強調與倫披尼公園的無縫連接。位於都喜中央公園頂層的空中花園，將成為旅客享受自然美景與城市繁華的最佳場地。這些設計元素，無論是內部還是外部，都讓曼谷都喜天麗酒店在曼谷國際酒店的競爭中脫穎而出，成為首屈一指的豪華住宿選擇。



酒店內設有健身中心、芳療水療等多種康體設施，並與知名主廚和調酒師合作，為旅客提供十間餐廳和酒吧，讓旅客無論在休憩或美食享受上都能有全方位的體驗。此外，酒店還擁有超過5,000平方米的宴會與會議空間，包含挑高八米的宴會廳，以及其他適合私人聚會和大型活動的會議空間，為商務旅客與活動策劃者提供了絕佳選擇。









曼谷都喜天麗酒店 Dusit Thani Bangkok

官網：www.dusit.com/dusitthani-bangkok