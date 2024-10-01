「七堵營養三明治」基隆公認最強！現炸麵包抹美乃滋超讚，三份只要100元。「七堵營養三明治」每天無論平日假日，都有一長串排隊人潮等著，假日甚至會排到街道轉角處。而這一條條「營養三明治」，不僅麵包外殼酥脆、內裡鬆軟，加上經典滷蛋、番茄、小黃瓜與自製美乃滋，吃起來順口不油膩的滋味，就算久候也要吃到。
「七堵營養三明治」就位於七堵最熱鬧的南興市場之中，地點相當好找，只要順著大家排隊的人潮就能看到。而這附近也有收費停車場，不過假日有時候會爆滿，大家也可以搭乘火車到七堵車站，步行過來也不用幾分鐘。而這邊店家製作的手速相當快，不用三兩下又有整排的營養三明治製作好。
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麵包經過油鍋炸得外脆內軟，吃起來沒有一絲油膩感；搭配自製的美乃滋，順滑不膩，再加上滷蛋的鹹香和多汁的番茄，這組合實在讓人欲罷不能。而價錢三份只要100元，讓不少人來到這邊，一口氣就是買好幾個。下次來基隆記得提早來排隊，才不會需要等候過久。
基隆小吃推薦 七堵營養三明治
地址：基隆市七堵區南興路28號
營業時間：14:30–20:30；僅售五六日
基隆小吃推薦 七堵營養三明治 推薦菜單
推薦菜單：營養三明治 $35（一個）；$100（三個）