樂高迷這一整套都要入手！樂高為了回饋粉絲，在10月推出「歡樂食刻」限定活動，週週推出一款不同的「美食攤販」小積木，神還原漢堡、爆米花、冰淇淋、珍珠奶茶等，滿額就免費送、而且只送不賣，讓樂高迷一定不能錯過。



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樂高本次「歡樂食刻」限定活動，自即日起至10/31期間，只要在指定店鋪消費滿2,800元，就能獲得一款可愛的「樂高美食攤」，每週限定推出一款造型。首波推出「美味漢堡攤」鮮豔配色還原漢堡層次，邊拼邊讓人想吃漢堡。接著還有充滿夏日風情的「繽紛冰淇淋攤」及「香脆爆米花攤」，就連攤販內的樂高小人的服裝、攤販上擺放的小配件，通通都細節滿分。







此外，本次更特別設計台味滿滿的「經典珍珠奶茶攤」，用樂高顆粒還原的珍珠和清爽的藍色杯子，打造樂高專屬的手搖飲攤。每一款樂高攤販都搭配可愛漢寶盒、還有專屬的樂高小人，粉絲們一定要一一搜集。同時，樂高官方還將透過Instagram發起「樂高歡樂食刻大對決」活動，讓粉絲們分享自己的美食偏好，參加互動活動還有機會獲得限定贈禮，粉絲一定要跟上。





樂高10月 歡樂食刻 限定贈禮活動資訊

活動方式：在活動期間內於樂高指定通路，任意消費樂高盒組滿2,800元，即可獲得具備高度可玩性和精緻細節設計的贈禮。

活動贈品：

09/27-10/04：樂高®美味漢堡攤

10/05-10/11：樂高®繽紛冰淇淋攤

10/12-10/18：樂高®香脆爆米花攤

10/19-10/25：樂高®經典珍珠奶茶攤