放假在家、下班回家，吃飯睡前都要配劇的美食家們，這一次一定不錯過Netflix最強美食系列影集「黑白大廚、主廚的餐桌」，其中，10月新劇獲得艾美獎提名的紀錄片系列「主廚的餐桌」將帶領觀眾前往世界各地，從四位名廚的視角深入探索麵食的世界。還有人氣爆紅的「黑白大廚」節目核心在於兩位風格迥異的國民廚神白種元、米其林三星主廚安成宰的精彩對決，展開以「黑與白」為主題的烹飪比拼。他們不僅代表著不同的烹飪風格，也在每一集中以創意與技術互相較勁，為觀眾帶來驚喜。







其中，10/2上線的「主廚的餐桌：麵食」節目將帶領觀眾前往世界各地，從四位名廚的視角深入探索麵食的世界。無論是東方的拉麵、義大利的手工麵，還是創新的現代料理手法，本季內容將呈現麵食背後豐富的文化意涵與烹飪藝術。



透過節目，觀眾不僅可以看到這些廚師如何結合傳統與現代技法，還能感受到每道麵食承載的故事與情感。《主廚的餐桌：麵食》預計將成為美食愛好者的必看之作，不僅僅是因為其精緻的視覺表現，更是因為它帶來了麵食世界的全新視角與體驗。





此外，目前爆紅的「黑白大廚」該節目自9月17日在Netflix播出以來，迅速引發廣泛關注。這場競賽不僅僅是技藝的比拼，更加入了「黑白廚師」的分組，黑色代表隱藏的大師，白色代表明星廚師，雙方在廚房中展開緊張的較量。無論是專業名廚還是業餘料理愛好者，都將在這場充滿驚喜與挑戰的廚藝戰爭中爭奪最高榮譽。節目以扣人心弦的競技過程和充滿張力的料理對決，成功吸引了無數觀眾的目光，讓人每集都屏息以待接下來的比拼結果。



除了比賽環節，節目中兩位主廚的互動也為觀眾帶來不少笑料與輕鬆的氛圍。他們時而互相調侃，時而認真討論料理技巧，這種輕鬆有趣的互動拉近了觀眾與廚師之間的距離。同時，兩位主廚的性格也非常鮮明，國民廚神白種元總是讓人忍不住的喜歡、米其林三星主廚安成宰專業的美食知識讓人每一口都想吃。







Netflix美食家必追黑白大廚、主廚的餐桌

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