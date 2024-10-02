棒球迷來吃！最會搞怪挑戰的「必勝客」首度與美國職棒大聯盟MLB™合作，推出全新口味、全新造型「呷霸丸大聯盟比薩」，結合台式紅糟肉圓與美式臘腸，打造出棒球場造型比薩，讓棒球迷會心一笑。這次更特別推出限時優惠，更加碼抽送粉絲前往美國現場看MLB™世界大賽，棒球迷們先衝了。



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必勝客這次推出的「呷霸丸大聯盟比薩」將台灣小吃紅糟肉圓與美式臘腸結合，造型仿真棒球場。其中使用9顆肉圓，搭配特調蒜香辣米醬模擬棒球造型，並且在內也鋪滿臘腸、外野撲滿香菜，以起司作為壘線，不只造型超逼真，口感層次也豐富，鹹、辣、甜三重風味一次滿足，打造棒球迷們應援球賽的必備美食。





不只比薩造型超有巧思，必勝客這次還特別設計了聯名款紙盒，放上明星球員如大谷翔平、達比修有、法官等明星球員。同時更推出限定活動，即日起至10月8日，透過官網或PK雙饗卡APP購買「呷霸丸大聯盟比薩」，就有機會抽中價值4萬元的MLB™世界大賽套票組，直接讓粉絲飛到美國現場，為支持的球隊加油。





必勝客 呷霸丸大聯盟比薩

販售期間：10/1-11/4，數量有限，售完為止

訂購管道：必勝客官網及PK雙饗卡APP

販售價格：單點$399，外帶買大送大/外送買大送小$780起

抽獎活動。即日起至10月8日，透過官網或PK雙饗卡APP購買「呷霸丸大聯盟比薩」，有機會抽中MLB™世界大賽套票組。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。