超夢幻白雪公主餅乾盒！Aunt Stella 詩特莉在今年萬聖節推出了以白雪公主為主題的萬聖禮盒，不僅外觀可愛，內含限定款餅乾更是吸睛。這次的禮盒結合了童話元素與幽靈、南瓜等節慶元素，適合送禮一起打卡拍這。此外，詩特莉也響應公益活動，購買禮盒多加1元即可參與分享愛心，讓更多人一起感受到萬聖節氣氛。



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Aunt Stella 詩特莉本次推出的萬聖節限定禮盒，這次以白雪公主的童話故事為靈感，設計出「魔鏡物語 小提盒」和「蘋果的誘惑 束口袋」兩款禮盒，即日起至10/31限量開賣。本次禮盒特點不只造型可愛，還吃得到萬聖節造型的幽靈南瓜、黑貓巧克力等限定餅乾，粉絲一定要收藏。





這次的限定餅乾口味，特別加入了節慶元素。超應景「幽靈南瓜起司餅乾」融合了帕瑪森起司與南瓜的鹹甜交錯，讓人吃不膩，而「黑貓巧克力造型餅乾」則以魔女的黑貓為靈感，搭配濃郁可可風味，貓奴一定要吃到。此外還有以白雪公主作為靈感的「焦糖蜜蘋果餅乾」，甜美中帶點微苦，，絕對是萬聖節應景首選。





同時，Aunt Stella 詩特莉與「陽光社會福利基金會」再次合作，推出「分享餅乾+1」公益活動。只要購買萬聖禮盒多加1元，即可為弱勢族群送上一片手工餅乾。讓粉絲們在享受節慶甜點禮盒的同時，還能用小小的舉動參與公益，讓這個萬聖節充滿更多溫暖與意義。





Aunt Stella 詩特莉 萬聖節禮盒優惠

1、零售餅乾滿400元即贈6片

2、軟餅乾買2送1



Aunt Stella 詩特莉 白雪公主系列 新品資訊

販售期間：即日起至10月31日止限量販售，全系列售完即止。

白雪公主─魔鏡物語(小提盒)

售價：$270

禮盒內容：綜合餅乾8片



白雪公主─蘋果的誘惑(束口袋)

售價：$310

禮盒內容：綜合餅乾8片