颱風天就在家追Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》！近日掀起討論的韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，第八集敗部復活賽中以便利商店食材作為原料，創意發想出特色料理擄獲品審的芳心。其中黑湯匙選手「拿坡里美味黑手黨」，不同於其他選手靠一道義大利甜點「栗子提拉米蘇」奪得敗部復活資格，超簡單的作法讓全網掀起討論、試做風潮。同時，韓國便利超商CU也宣布正在積極開發，未來會正式推出販售。
▲圖片截圖至「Netflix Korea 넷플릭스 코리아」(以下同)。
黑湯匙選手「拿坡里美味黑手黨」顛覆觀眾和評審的想像，先將栗子和牛奶打成栗子泥後，再和奶油乳酪一起冰凍成栗子奶油乳酪。同時，將CU便利超商中熱賣的「延世生乳包」中的生乳挖出來打發，浸泡在太妃榛果拿鐵的消化餅乾，則是取代傳統提拉米蘇的手指餅乾，為了提升口感，他特別將優格穀麥炒碎撒在頂層，為甜點增添了酥脆的質感，最終成功贏得評審的青睞，順利晉級。
就連評審白種元和三星主題安成宰都讚嘆不已的黑湯匙選手「拿坡里美味黑手黨」，隨著這道甜點在節目中的亮眼表現，韓國CU便利商店也快速回應觀眾的需求，宣布將推出這款栗子提拉米蘇。這款甜點不僅是料理節目的創新代表，未來也將成為CU便利商店的新品之一。從節目到現實，這款甜點的魅力無法擋，讓人迫不及待想在便利商店親自品嚐這道獨具特色的甜蜜美味。
颱風天就在家追Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》！近日掀起討論的韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，第八集敗部復活賽中以便利商店食材作為原料，創意發想出特色料理擄獲品審的芳心。其中黑湯匙選手「拿坡里美味黑手黨」，不同於其他選手靠一道義大利甜點「栗子提拉米蘇」奪得敗部復活資格，超簡單的作法讓全網掀起討論、試做風潮。同時，韓國便利超商CU也宣布正在積極開發，未來會正式推出販售。