只要在社群問到最愛手搖杯，飲料控的口袋名單裡一定有「得正」！近年爆紅的手搖杯得正，2020年從台中起家，品牌以及簡設計受到許多粉絲喜愛。在飲品上，得正主打「烏龍茶」專賣，把烏龍茶分成輕發酵的「春烏龍」、1分火「輕烏龍」，以及3分火「焙烏龍」，飲料控可以根據偏好的輕重風味作挑選。這次窩客島集結社群推薦，幫你整理「得正推薦必喝TOP 5」清單，就算第一次朝聖也能很懂喝。







得正推薦必喝

焙烏龍鮮奶加茶凍

得正的烏龍茶基底由輕到重分成「春烏龍、輕烏龍、焙烏龍」，粉絲們依照自己口味各自有口袋名單，其中最夯包含喝得到茶香、奶香的「焙烏龍鮮奶」，厚實順口。搭配加料除了經典珍珠之外，也推薦得正每天現泡的烏龍茶製作的「茶凍」，更增添滑順口感。





得正推薦必喝

檸檬春烏龍

得正清爽回甘的「春烏龍」茶底，官方推薦最搭配水果系列，如「檸檬春烏龍、香橙春烏龍、甘蔗春烏龍」都人氣超高。其中最多人推薦酸甜系「檸檬春烏龍」，酸爽的線榨檸檬，搭配輕發酵烏龍茶底更增添層次，是夏天最適合解膩的口袋名單。





得正推薦必喝

優酪春烏龍

許多得正鐵粉私藏的推薦飲品「優酪春烏龍」，是手搖杯少見的以乳酸飲料搭配新鮮果汁、烏龍茶，結合乳香、果香、茶香三種層次結合更讓人喝不膩。如果是常喝多多綠的粉絲，得正「優酪春烏龍」也一定要收進你的口袋名單。





得正推薦必喝

芝士奶蓋烘吉茶

如果你是焙茶控，網友都推薦必喝「烘吉茶」系列，也就是焙茶加上烏龍茶，得正以日本靜岡秋番茶經過慢火焙炒，搭配烏龍茶葉打造雙重茶香味。除了「烘吉鮮奶、烘吉奶茶」之外，網友最推薦「芝士奶蓋烘吉茶」，奶香味與焙茶香味融合得更好、更濃郁，焙茶控一定要喝過。



得正推薦必喝

芝士奶蓋春烏龍

如果你第一次喝得正，粉絲最推薦喝「得正芝士奶蓋」系列，怎麼點都不出錯。得正的芝士奶蓋主打鹹甜風味、濃郁奶香但口感不過份厚重，可以與茶底充分融合，讓奶蓋系列成為粉絲們每次必點的招牌系列。除了被茶系列「芝士奶蓋烘吉茶」人氣超高，日常推薦喝「芝士奶蓋春烏龍」茶香更清爽，讓人喝不膩。





小編加碼推薦

芝士奶蓋厚焙烏龍

得正與「蘭蔻」跨界攜手的限定新品「芝士奶蓋厚焙烏龍」，使用使用3分火焙烏龍，並且將茶感增加+30％，並且搭配鹹芝士奶蓋，是升級版的「芝士奶蓋焙烏龍」。本次聯名期間限定供應至2024/10/16，喜歡濃茶、厚奶的粉絲一定要趁機喝起來。



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得正推薦必喝清單

1、焙烏龍鮮奶加茶凍

2、檸檬春烏龍

3、優酪春烏龍

4、芝士奶蓋烘吉茶

5、芝士奶蓋春烏龍