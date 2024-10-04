每當生活節奏加快，或是遇到人際間的挑戰，總有那麼一刻，會讓我們懷念起無憂無慮、充滿歡笑的校園時光，那時的幸福快樂，就像一杯古法熬煮的黑糖珍珠鮮奶，甘甜又純粹，每每令人回味無窮。三年五班黑糖珍珠鋪正是在這樣的懷舊之情下誕生，由一群三五好友創立，希望透過每一杯飲品，帶你喚起舌尖味蕾上關於過去的記憶，回到那段單純美好的歲月，並藉由在飲品中注入統一鮮乳，讓每一杯手搖不僅好喝，更蘊含超越美味的情懷與感動。



成長路上的神隊友，統一鮮乳始終堅持打造完美風味

陪伴無數人成長的統一鮮乳，乳源來自優質牧場，並經過嚴格食安檢驗，讓每一滴鮮乳既美味又安心，不論是早餐桌上的必備，或是下課十分鐘的能量補給，那細膩香濃的風味與口感，在味蕾舌尖留下難以取代的幸福記憶。

三年五班黑糖珍珠鋪的特色飲品與統一鮮乳的濃郁奶香相互呼應，細膩的口感更讓每一杯飲品回味無窮，那烙印在味蕾中的美味印記，引領大家沉浸於奶香與古早味交織的美妙中，讓三年五班的手搖不只是單純的飲品，更像一段穿越時空的旅程，成為回憶的再現與情感的延續。

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喝得到的家鄉味，懷舊必點黑糖珍珠鮮奶與大甲芋頭鮮奶

三年五班的招牌飲品中，黑糖珍珠鮮奶無疑是最受歡迎的選擇之一，古法熬煮的黑糖珍珠香甜濃郁卻不膩口，如阿公阿嬤家淳樸熱情的左鄰右舍，與味蕾舌尖愉悅熱絡地互動；統一鮮乳的濃醇奶香，則讓這杯手搖飲的品味層次更加豐富，滑順的口感與清新的尾韻，像兒時最純真的愛戀，讓人沉醉其中，不禁想再來一杯。





大甲芋頭鮮奶是班上另一款人氣王者，嚴選大甲頂級芋頭，以三年五班的獨家秘方悶煮，散發出的濃芋香氣與入口的綿密香甜讓人無法不被吸引，搭配統一鮮乳濃醇奶香與滑順細緻的口感，就像雙向奔赴的情感一拍即合，交織成令人無法自拔的舌尖美味。



把古早味的幸福加好加滿，重溫兒時記憶中的甘甜

追求懷舊美味記憶的三年五班，持續在每一杯手搖中創造回到過去的時空大門，最新推出的「醇香豆花」系列，就像熱情的鄉親，不只和你分享他們最自豪的產物，還給到你不要不要的！黑糖豆花豆漿、黑糖珍珠豆花豆漿及大甲芋頭豆花鮮奶，讓原本就能滿足口腹的招牌飲品，在豆花綿密細緻的加持下，口感再升級一個檔次！

以為三年五班同學的創意只有這樣嗎？歡樂時刻零食甜點當然也不能缺席，特別推出使用台灣關廟鳳梨餡料製作而成的經典鳳梨酥，用鹹香鬆軟的起司酥皮，珍藏香氣濃郁又可口的飽滿內餡，就像閃亮青春心中對夢想最純粹的熱情，這長大後才漸漸明白的可貴，送禮自用兩相宜。鳳梨酥的香甜、豆花的柔軟、珍珠的Q彈、鮮奶的滑順，三年五班用充滿古早味的幸福感，從味蕾出發為我們帶來一趟懷舊之旅，讓人欲罷不能。



三年五班不只努力喚起大家的舌尖記憶，連店面都意圖帶我們回到校園時光的單純與美好，9月1日正式開幕的中和環球購物中心門市，店內設計滿滿的巧思，無論是粉筆組成的立體字，還是象徵模範生領結的打卡獎盃，都讓顧客彷彿回到校園，回到那段充滿青春回憶的時光，透過飲品與環境的結合，讓大家在享受手搖的同時，也喝進滿滿純真快樂的回憶。

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期間限定優惠活動，快邀三五好友回味校園時光

為了慶祝中和環球購物中心的19週年，三年五班特別推出限時優惠活動，只需19元就有機會品嘗三年五班茶飲銷售冠軍「優選四季春青茶」！更別錯過招牌飲品黑糖珍珠鮮奶、大甲芋頭鮮奶，以及新推出的豆花系列，注入統一鮮乳始終如一的濃醇奶香，讓每一口都洋溢著純粹美好與懷舊情懷。覺得生活需要充電時不妨暫時放下繁忙的工作，與三五好友一起前往三年五班，品飲這杯承載著記憶與感動的飲品，重溫校園時光的快樂，回味單純而真摯的幸福吧！

