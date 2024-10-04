沒吃到黑毛屋的秋季限定鍋物，就好像秋天還沒有到來。秋天是豐收的季節，也是品嚐美食的最佳時機。隨著氣溫逐漸下降，黑毛屋本家與黑毛屋推出了秋季限定的鍋物，讓鍋物控可以在微涼的季節裡品嚐到豐盛的秋日滋味。今年秋天，黑毛屋集團特別為消費者呈現兩款別具特色的鍋物「大和芋珍味和牛鍋」和「柚子鍋」，並推出了「特選日本和牛莎朗」5折加購的活動，為喜愛鍋物的鍋物控帶來無上的味蕾體驗。
秋季的氣候日暖夜涼，空氣中的乾燥使許多人感到呼吸道不適，因此，這個季節成為中醫強調養肺的重要時期。依據季節的變化，選用秋天盛產的食材，不僅能品嚐當令食物的最佳風味，也有助於身體健康。秋天正是柚子、山藥、柑橘、白木耳等食材豐富的季節，這些食材不僅為秋天的代表，也對於滋潤呼吸道、舒緩秋燥有著顯著的效果。黑毛屋本家針對這一需求，推出了「大和芋珍味和牛鍋」，以精選自日本埼玉縣的頂級大和芋為主角，這款山藥以其高黏度和豐富的營養成分聞名，成為鍋物控在秋天養生的絕佳選擇。
「大和芋珍味和牛鍋」的特色在於其多樣化的食材搭配。黑毛屋本家將大和芋與蛋白一同打成泥漿，製成如雲朵般美麗的雪白鍋物，蘸上特製的醬汁與芥末，口感絲滑細膩，讓人回味無窮。不僅如此，消費者還能享用到長野縣著名的「信州蕎麥麵」，這款冰鎮的蕎麥麵搭配山藥泥和特製醬汁，帶來清爽又順滑的口感，讓人品嚐到秋天豐收的氣息。
此外，這款鍋物還搭配了日本和牛、西班牙伊比利豬、波士頓龍蝦、龍膽石斑魚等頂級肉品與海鮮，讓人感受到秋季豐收的滿足感。這道秋季限定的鍋物即日起至11/30提供，個人套餐價格為1,680元起，雙人套餐4,280元起，並需加一成服務費。
與此同時，黑毛屋推出的「柚子鍋」也以其獨特的口味引人注目。選用了供應日本皇室的西京味噌，搭配長野縣最新鮮的柚子果實與韓國柚子醬，融入以柴魚高湯為基底的湯頭，味道濃郁且帶有柚子的清香，讓每一口都充滿秋天的氣息。
柚子鍋的食材同樣豐富，包含了日本和牛、西班牙伊比利豬、豚五花、鮭魚、蝦子、花枝及文蛤等豐盛的海陸搭配。這款鍋物適合在微涼的秋日裡享用，能帶來溫暖身心的效果，讓鍋物控可以在每一口涮煮的過程中，感受到那抹秋日的暖意。
最後，這道鍋物還搭配了日本知名的「狐狸烏龍麵」，這道源自於稻荷信仰的麵食，以炸豆皮為特色，烏龍麵吸滿了湯汁，搭配蘿蔔泥與蔥花，帶來清爽且迷人的口感。柚子鍋即日起至12/31限定販售，個人套餐售價680元起，雙人套餐2,280元起，另加一成服務費。
此外，黑毛屋與黑毛屋本家為了回饋鍋物控，推出了「特選日本和牛莎朗」5折加購活動，凡於即日起至11/30期間，於店內消費任一套餐，即可用488元加購原價980元的特選日本和牛莎朗一份。這項活動為秋季鍋物愛好者提供了更加豐富的選擇，讓鍋物控以優惠價格享受到日本和牛的頂級風味。
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黑毛屋本家 大和芋 珍味和牛鍋
個人套餐：日本和牛1,780元起、伊比利豬1,680元起
另加10%服務費
雙人套餐：4,280元起 另加10%服務費
黑毛屋 柚子鍋
個人套餐：680元起 另加10%服務費
雙人套餐：2,288元 另加10%服務費