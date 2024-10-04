沒吃到黑毛屋的秋季限定鍋物，就好像秋天還沒有到來。秋天是豐收的季節，也是品嚐美食的最佳時機。隨著氣溫逐漸下降，黑毛屋本家與黑毛屋推出了秋季限定的鍋物，讓鍋物控可以在微涼的季節裡品嚐到豐盛的秋日滋味。今年秋天，黑毛屋集團特別為消費者呈現兩款別具特色的鍋物「大和芋珍味和牛鍋」和「柚子鍋」，並推出了「特選日本和牛莎朗」5折加購的活動，為喜愛鍋物的鍋物控帶來無上的味蕾體驗。







秋季的氣候日暖夜涼，空氣中的乾燥使許多人感到呼吸道不適，因此，這個季節成為中醫強調養肺的重要時期。依據季節的變化，選用秋天盛產的食材，不僅能品嚐當令食物的最佳風味，也有助於身體健康。秋天正是柚子、山藥、柑橘、白木耳等食材豐富的季節，這些食材不僅為秋天的代表，也對於滋潤呼吸道、舒緩秋燥有著顯著的效果。黑毛屋本家針對這一需求，推出了「大和芋珍味和牛鍋」，以精選自日本埼玉縣的頂級大和芋為主角，這款山藥以其高黏度和豐富的營養成分聞名，成為鍋物控在秋天養生的絕佳選擇。







「大和芋珍味和牛鍋」的特色在於其多樣化的食材搭配。黑毛屋本家將大和芋與蛋白一同打成泥漿，製成如雲朵般美麗的雪白鍋物，蘸上特製的醬汁與芥末，口感絲滑細膩，讓人回味無窮。不僅如此，消費者還能享用到長野縣著名的「信州蕎麥麵」，這款冰鎮的蕎麥麵搭配山藥泥和特製醬汁，帶來清爽又順滑的口感，讓人品嚐到秋天豐收的氣息。



此外，這款鍋物還搭配了日本和牛、西班牙伊比利豬、波士頓龍蝦、龍膽石斑魚等頂級肉品與海鮮，讓人感受到秋季豐收的滿足感。這道秋季限定的鍋物即日起至11/30提供，個人套餐價格為1,680元起，雙人套餐4,280元起，並需加一成服務費。





黑毛屋本家 大和芋 珍味和牛鍋

個人套餐：日本和牛1,780元起、伊比利豬1,680元起 另加10%服務費

雙人套餐：4,280元起 另加10%服務費



黑毛屋 柚子鍋

個人套餐：680元起 另加10%服務費

雙人套餐：2,288元 另加10%服務費