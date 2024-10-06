近期因為Netflix影集「黑白大廚」的熱播，讓許多影迷、美食食、評論家都開始迫不及待的想要認識裡面的每一位大廚，而其中一位人氣評審也是韓國唯一米其林三星主廚安成宰，就在今年6月曾經來台客座。充滿創造力且經驗豐富的安成宰主廚，為晶華Robin's鐵板燒打造獨一無二的「Regent x MOSU Seoul」饗宴，每位16,800元 (含精選佐餐酒)，每晚限量80席次，席位一開、瞬間售完。



推薦閱讀：韓國超商CU說會賣！Netflix黑白大廚「栗子提拉米蘇」超商食材變高級甜點，拿坡里美味黑手黨敗部復活。





台北晶華Robin's鐵板燒是在2024年6月27日至29日邀請到2023年「首爾米其林餐飲指南」唯一三星得主、也是「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」韓國排名第一的「MOSU Seoul」餐廳主廚安成宰(Sung-jae Ahn)客座二樓Robin's鐵板燒。



黑白大廚評審之一的安成宰主廚，師承韓籍三星名廚Corey Lee、曾在美國Urasawa日本料理餐廳以及The French Laundry、Benu等世界殿堂級米其林餐廳工作，由於他在韓國出生、美國長大，以及家裡經營中餐廳的經驗，讓他的料理形式相當豐富多元，除了擅長以法式、中式結合懷石料理的技法呈現食材的美味之外，他也沒有忘記韓菜的根本，2015年在美國舊金山的MOSU餐廳，就是以新派韓菜獲得米其林一星的肯定，2017年如願回到家鄉首爾開設MOSU Seoul，延續韓菜國際化的創作，並在2023年將餐廳名聲推向高峰，一舉獲得米其林指南以及聖佩黎洛韓國第一的榮耀。





台北晶華更表示，其實在2024年1月安成宰主廚首次因私人行程造訪台北，他對於台灣特有的漁獲以及精緻的小農蔬果也留下深刻印象，所以當時客座的菜單內容將使用80%台灣在地時令海鮮魚獲入饌，佐以各式韓味醬汁、以及與饕客互動頻繁的鐵板烹藝，帶來一道道驚艷四座、結合西式創意與韓式經典的料理，為東西融合美饌設下最高典範。而就在這一次安主廚曾來台的消息曝光之後，許多網友都紛紛敲碗晶華、希望再一次邀請安成宰主廚來台灣客座，品嚐到安成宰主廚的料理。







台北晶華酒店Robin’s鐵板燒

地址：台北市中山北路2段39巷3號

訂位請洽：02-2523-8000轉3930

