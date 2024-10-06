隨著聖誕節的來臨，全台消費者對義大利傳統甜點「潘納朵尼」的需求逐漸增長，而其中重要的靈魂之一便是「奶油」。今年，致力於引進優質國際食材的「巧舜企業」獨家帶來了享譽全球的「柏札萊84％無鹽發酵奶油」。這款奶油以其濃郁的奶香和清爽的尾韻聞名，更在2023年世界潘納朵尼大賽中被指定為官方使用奶油，讓台灣的烘焙愛好者有機會體驗這一頂級食材的魅力。巧舜企業於9月25日和26日特別邀請到該賽事的冠軍Aniello di Caprio親臨台灣，進行為期兩天的「義大利水果麵包冠軍講習會」。這場活動吸引了多位台灣知名麵包師傅前來，其中也包含曾獲多次大獎的吳寶春，兩人共同交流烘焙技藝，讓台灣烘焙界掀起熱烈討論。







「柏札萊84%無鹽發酵奶油」是由柏札萊家族傳承超過240年的精湛工藝所製作，透過嚴選乳源，將牛乳在24小時內以離心工法製成奶油，完美保留乳製品的天然鮮味。相比起法國奶油的濃厚油脂，柏札萊奶油的口感更為清爽，且具有濃郁而優雅的奶香，深受全球知名甜點師傅如Sal De Riso、Luigi Biasetto等人的青睞。尤其在大賽中，大師Aniello di Caprio表示潘納朵尼的成功關鍵除了奶油的酸鹼值穩定在pH 6之外，柏札萊奶油低熔點的特性更為烘焙過程提供優異的穩定性與風味，讓消費者即使在室溫下品嚐也能感受到其豐富的香氣與口感。





這次巧舜企業不僅引進頂級奶油，更邀請冠軍大廚分享其製作秘訣，進一步推動台灣本土烘焙業者在技藝上的成長。Aniello di Caprio也對台灣烘焙業界的熱情與專注態度表示讚賞，並對台灣消費者願意嘗試各國不同甜點風味感到驚喜。除了學習技術，吳寶春亦表示在與Aniello的交流中獲得全新的靈感，將在未來為台灣帶來更多以本地風味結合義大利元素的創新作品，並且希望將這種技術精神延續下去，帶給更多台灣的烘焙愛好者。





巧舜企業同時宣布，年末將推出多場與烘焙名店合作的「奶油季」活動，讓消費者能品嚐到以柏札萊奶油為基底的多種甜點及烘焙作品。緊接著的「潘納朵尼季」也將讓大眾深入了解這款義大利傳統甜點的製作過程及風味特點。全台喜愛烘焙的消費者與奶油控們，可以期待巧舜企業帶來的這一系列主題活動，體驗頂級奶油與甜點的奢華饗宴。通過這次的活動，巧舜企業展示了其推動台灣烘焙文化進步的使命，並為全台消費者創造了更加豐富的選擇，讓每位甜點愛好者都能在今年的聖誕節感受到義大利的傳統風味。







