在日本東京有拉麵之王稱號的「麵屋一燈」，自2016年來台之後，就一直是許多拉麵控指定必吃拉麵。這八年麵屋一燈不只是重新裝璜了南京店面，更於10/8在新光三越信義新天地A11開設了第二間分店，同時也為新分店帶來了全新的限定麵款「蝦湯魚介拉麵」，要讓拉麵控品嚐到最純正的日本拉麵。





麵屋一燈宣佈即將於10/8在新光三越信義新天地A11開設第二間分店，同時推出兩款台灣限定新品「炙燒雞豚拉麵」和「蝦湯魚介拉麵」。其中，「炙燒雞豚拉麵」以濃郁豬骨湯頭為基底，搭配炙燒雞肉和豬肉，湯頭香氣撲鼻且富有膠質。為了確保口味的穩定性，麵屋一燈的廚師團隊甚至使用鹹度計測量每鍋湯頭的濃度，以精準控制風味的完美呈現。





至於「蝦湯魚介拉麵」則選用大量新鮮蝦頭低溫慢熬，湯底鮮甜濃郁，帶有大海的味道，每一口都讓人欲罷不能。這些新品不僅呼應了消費者對拉麵的期待，也充分展現了麵屋一燈團隊對細節的極致追求。而這一碗拉麵只有新光信義A11獨家限定販售。





麵屋一燈的明星產品「魚介冠軍沾麵」多次榮獲各大拉麵比賽的冠軍榮耀，以濃稠豐富的魚介湯汁聞名。此款沾麵的湯底採用鮪魚、昆布等新鮮食材，經長時間熬煮，使湯汁的味道更加醇厚，富有多層次的口感。沾麵的麵條選用高品質的小麥粉製成，每根麵條皆經過冰水鎮涼處理，以保留其彈性和Q度，使之在沾取湯汁後依然滑順有嚼勁。



麵屋一燈的餐點也不止於此，其經典菜色「干貝雞湯拉麵」（NT$248）更是將雞湯與海鮮完美結合，湯頭的濃郁程度令人印象深刻。這碗拉麵的靈魂在於「干貝雞油」，透過干貝碎低溫炸製而成的雞油融入湯中，使湯頭散發出誘人的海鮮香氣。每一滴雞油皆經過精心製作，湯汁的濃厚度和豐富味道令人難以抗拒。





麵屋一燈 新光三越信義新天地A11 開幕優惠

開幕日期：10月8日

開幕優惠：開幕當日，前十名顧客可獲得社長親筆簽名的麵屋一燈紀念碗，150個限量限定悠遊卡片完成發完為止。數量有限，記得邀約朋友享用冠軍拉麵！





麵屋一燈 新光三越信義新天地A11

地址：台北市信義區松壽路11號

營業時間：週日~週四11:00~21:30、週五~週六11:00~22:00

預約連結：https://inline.app/booking/itto





麵屋一燈推薦必吃菜單

魚介冠軍沾麵 售價298元

干貝雞湯拉麵 售價248元

炙燒雞豚拉麵 售價268元

蝦湯魚介拉麵 售價298元