Klook10週年慶推出長達40天的「美夢成真系列體驗」，活動期間至11月11日結束。除了有每週推出的「週週搶買1送1」和「週週搶飯店5折券」，還有驚喜的日本星野集團住宿抽獎機會，同時在活動期間，消費者不僅可享受優惠，還能參加限量折扣券搶購活動，出去國一定要先搶優惠。
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Klook這次的「週週搶買1送1」活動，每週五、六上午11點開始，提供旅客超夯景點票券的限時優惠搶購機會，像是日本的環球影城、東京哈利波特影城、花蓮遠雄海洋公園門票等都包含在內，無論是即將出發或已規劃行程的消費者都能輕鬆入手這些熱門景點的門票。
此外，還有針對旅客的住宿需求，「週週搶飯店5折券」也在每週精選不同熱門目的地，讓消費者以實惠價格入住台灣或日本的夢想飯店。Klook的目標是讓旅客能輕鬆擁有難忘的旅行體驗，而此次活動無疑為消費者提供了多樣化的選擇和實惠的價格。
最後，Klook在雙十國慶日加碼推出限時折扣活動，10月10日上午11點至下午6點的整點時刻，Klook將推出全站1折券，讓消費者以更超值的價格享受不同體驗。同時，凡在雙十當天下單的消費者，還將獲得限量麥當勞100元折價券，進一步提升購物滿足感。每週四更提供「全站滿6,000折600」的折扣碼活動，只要消費滿額並輸入指定優惠碼，即可享受直接折扣；首次下單的新用戶則可使用「這樣才KLOOK」優惠碼以85折價格購買產品，進一步降低消費門檻。
Klook 10週年慶祝活動整理
活動期間：即日起至11月11日，為期40天的優惠活動。
優惠內容：
週週搶買1送1：每週五、六上午11點限時搶購，包括日本環球影城、東京哈利波特影城、花蓮遠雄海洋公園等熱門景點票券。
週週搶飯店5折券：每週提供台灣及日本等熱門地點的夢想飯店住宿折扣，讓旅客享受5折優惠價格。
滿額折扣活動：每週四推出「全站滿6,000折600」，消費滿額後輸入指定優惠碼可享折扣。
新戶優惠：首次下單的新用戶輸入「這樣才KLOOK」優惠碼，即可享85折優惠。
特別活動：
雙十國慶瘋搶1折券：10月10日當天上午11點至下午6點，每逢整點推出限量全站1折券。
麥當勞折價券：雙十當天於Klook下單者，可獲得麥當勞限量100元折價券。
抽獎活動：
日本星野集團住宿一泊二食：活動期間內下單不限金額，即有機會抽中日本星野集團住宿體驗，讓旅客有機會享受日式高級旅遊住宿。
活動官網：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/tw-birthday/