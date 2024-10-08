每一年萬聖節都要拍、每一年都要去的華泰名品城萬聖節活動，從即日起至10/31期間、正式開拍。華泰名品城將一期廣場打造成驚悚趣味的「巫婆怪奇工作坊」，讓民眾穿梭於巫婆的神秘黑魔法世界中，感受濃濃的萬聖節氛圍。這次活動亮點包括巨型月亮、南瓜頭女巫、和調皮搗蛋的彩色幽靈，一處處精心設計的場景彷彿讓人置身於巫婆的黑暗實驗室。







華泰名品城總經理劉亭君表示：「秋高氣爽的季節最適合全家一起出遊，今年我們特別將園區佈置得充滿創意與驚悚趣味，適合大小朋友一同參與，讓全家人都能享受這個美式萬聖節。」此外，華泰名品城的三期主題餐廳區也將有全新品牌進駐，包括米其林推薦餐廳NARA Thai Cuisine、黑毛屋與春水堂等，提供消費者更多元的美食選擇。





並且在這一次華泰名品城的萬聖節活動中，四大亮點成為網美打卡必拍的絕佳場景。首先是在一期噴水池區域，巨大月亮映照出南瓜頭女巫正烹煮神秘毒湯，搭配周圍煙霧繚繞與燈光效果，讓人不禁毛骨悚然。另一邊的「巫婆怪奇工作坊」戶外區，大樹上掛滿彩色幽靈隨風搖曳，而草地上則有調皮的搗蛋鬼們圍繞著南瓜頭骷髏，整體氣氛驚奇詭譎。



工作坊內更是布滿巨型蜘蛛與各種恐怖小裝飾，場景十分逼真，適合民眾拍照留念。最後，午夜糖果小賣部裡售賣的糖果別具特色，每顆糖果都藏著巫婆的黑魔法咒語，讓小朋友們充滿挑戰膽識的樂趣。





除了萬聖節的驚悚佈景，華泰名品城還特別規劃了萬聖討糖活動。10月19、20及26、27日下午四點開始，華泰名品城將邀請裝扮成南瓜頭的哥哥姐姐們發送限量「萌鬼糖果盒」，讓精心打扮的小朋友們感受討糖樂趣。只要追蹤華泰名品城的社群帳號，即可免費兌換「萌鬼糖果盒」，數量有限，送完為止。





此外，從10月7日起，華泰名品城還聯合Xpark、COZZI Blu、逸飯店及桃園捷運等合作夥伴，共同推出「桃園Q NICE TRIP! GO FUNZONE!」活動。透過手機掃描QR碼登記後，民眾有機會抽中總值超過百萬的優惠，包括華泰名品城購物金和其他知名品牌的禮品。這波活動不僅讓民眾可以享受萬聖節的驚奇樂趣，還能參與有趣的抽獎活動，增添整體體驗的多樣性。





2024年華泰名品城萬聖節限時優惠

而三期主題餐廳區也在這個秋季帶來美食饗宴。位於華泰名品城的NARA Thai Cuisine將推出多重開幕優惠，凡姓名內含有「十」字諧音的人，於10月31日前到店即可獲贈一份摩摩喳喳。華泰名品城也特別為消費滿額的顧客準備了贈品券，未來三個月內分別有紅咖哩雞肉、香茅蛤蜊湯及豬肉沙嗲等菜色，吸引饕客們一再光顧。此外，TGI Fridays、貳樓及莫凡彼餐廳也紛紛推出限定萬聖節套餐，讓消費者在享受驚悚場景的同時，還能品嚐節日專屬美食，增添更多愉悅的餐飲體驗。這一連串餐飲活動將為華泰名品城注入全新活力，不僅豐富消費者的選擇，也進一步提升園區的吸引力。

1、10月19、20及26、27的萬聖討糖活動，限量發送「萌鬼糖果盒」。

2、「桃園Q NICE TRIP! GO FUNZONE!」抽獎活動，贈送華泰名品城購物金及其他合作夥伴的優惠。

3、NARA Thai Cuisine開幕優惠，凡姓名含「十」字諧音者，即送摩摩喳喳一份。

4、TGI Fridays、貳樓、莫凡彼推出萬聖節限定套餐，讓消費者體驗節日應景美食。

2024年華泰名品城萬聖節活動亮點一：一期噴水池 巫婆與巨型月亮打卡點

巨型月亮景觀：在一期噴水池區，佈置了巨大月亮和南瓜頭女巫，搭配微暗的燈光效果，營造出陰森詭異的萬聖節氛圍，是拍照打卡的絕佳背景。



巫婆毒湯：池區還設置了巨大的毒湯鍋，綠色液體與飄散的煙霧交織成驚悚的場景。周圍配有木勺和掃把，讓來訪者可以巧扮巫婆拍照，輕鬆擺拍成為「魔法學徒」。



枯枝拱門：在噴水池的另一側，立有用破布和枯枝裝飾的拱門，營造出墳墓般的神秘入口效果，是萬聖節期間的必拍場景。



2024年華泰名品城萬聖節活動亮點二：巫婆怪奇工作坊戶外區 彩色幽靈與搗蛋鬼的歡樂場

幽靈裝飾：在戶外的草地區域掛滿了飄動的彩色Spooky Ghost，每一隻幽靈似乎在對遊客微笑和打招呼，營造出輕鬆詼諧的氣氛。



搗蛋小鬼：草地上還有許多搗蛋小鬼，他們在草地上嬉戲打鬧，與巫婆的世界形成強烈對比，是讓孩子們喜愛的互動亮點。



糖果桶骷髏：工作坊的門口放置了手提糖果桶的南瓜頭骷髏，隨時準備好來應付討糖的活動。這個骷髏會隨時出動，為小朋友提供零食小驚喜。



2024年華泰名品城萬聖節活動亮點三：巫婆怪奇工作坊內部 探索充滿奇幻的神秘小屋

巫婆的紅色敞篷車：進入工作坊後，可以看到紅色的敞篷車，據說是巫婆的最愛。這輛車輛充滿著邪惡的氛圍，仿佛隨時都準備啟程進行魔法探險。



南瓜頭司機與蜘蛛：被巫婆施咒的南瓜頭變身為司機，並與佔據角落的大蜘蛛形成互動，營造出驚悚又迷人的畫面。



地牢區：在右手邊設有地牢，裡面裝有骷髏人，似乎正在努力逃脫。這個場景更顯真實感，讓遊客仿佛置身於恐怖故事中。



巫婆湯鍋：架在地牢之上的滾燙巫婆湯鍋增加了真實性和戲劇性。這裡是讓人心驚膽戰的場景，適合與朋友拍照留念。



2024年華泰名品城萬聖節活動亮點四 午夜糖果小賣部 試膽的萬聖挑戰

魔法糖果：在工作坊的外面，設有一間糖果小賣部，專賣巫婆黑魔法糖果。從蜘蛛網棉花糖到眼珠棒棒糖，每顆糖果都註定讓人進行一次魔幻冒險。



變身糖果：據說若不小心吃下糖果，會讓調皮的小孩變成老鼠或蜘蛛，是最適合喜愛驚悚體驗的遊客前來挑戰的場景。



膽識挑戰：只有夠勇敢的人才能在這裡挑戰巫婆的魔法糖果，適合愛探險的大小朋友一起試膽，感受萬聖節驚悚體驗。



