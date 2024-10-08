秋天就是海鮮控的主場，尤其在Buffet無限量螃蟹、海鮮、生魚片吃到飽，更是海鮮控的一大享受。台北101高空Buffet「饗 A Joy」主打精緻且創新的料理。這次的秋季新菜以秋蟹與豐富的海鮮為主角，融合了多元口感與細膩的風味。主廚將季節限定的食材，像是紅蟳、帝王蟹等，與創意料理手法結合，讓海鮮控吃得很過癮、很奢華。



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這次饗 A Joy秋季新品包含多款海鮮料理，「紅蟳蝦膏煨年糕」更是這次秋季的亮點。選用肥美的紅蟳，搭配滑嫩的寧波年糕，並以紅麴與甜麵醬調味，打鈔濃郁而不膩限定風味。另一款「甜苺甘露梨佐帝王蟹乳酪沙拉」更以寶島甘露梨片，包裹著北海道十勝乳酪、帝王蟹，打造秋天專屬的前菜小缽。







此外，生魚片區的「炙燒鯖魚棒壽司」則以獨特的柚子醋味噌與有馬山椒提升風味，讓每一口都充滿層次。日本師傅現做的「百合根海老握壽司」則在經典的蝦壽司搭配秋冬奢華食材「百合根」，不管是壽司控、海鮮控，一定不能錯過。





饗 A Joy

還有一款超可愛「紅玉棗香小肉圓」Q彈外皮搭配干貝絲、絞肉、竹筍、香菇等內餡，做成一口迷你版的尺寸，更方便品嚐。甜點部分，饗 A Joy秋季以台灣特產栗子與黑糖創作而成的「黑糖栗子塔」為主打，重新詮釋了法式經典蒙布朗塔，搭配秋日限定的「桂花甘露梨慕斯」，打造充滿秋意的創意甜點，為整頓秋季盛宴畫上完美句點。

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓