Netflix原創節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出夯遍全台，製作單位召集各方好手，隱藏在民間的低調高手，上演一場神仙打架比賽，並同時祭出殘忍制度，引起參賽這哀嚎聲四溢，觀眾則看得膽戰心驚。參賽者全是高手，究竟誰能讓大家心服口服，評審主廚安成宰因此備受關注，他是韓國唯一米其林三星主廚，Walker本篇為你介紹安成宰學料理的奇蹟道路，看完只有讚嘆。

一、安成宰12歲移民美國，從小生長在美食環境下

安成宰出生於韓國，12歲那年全家移民至美國，生長於料理世家，小時候吃奶奶煮的飯長大，父母則是在美國經營中華料理連鎖餐廳，他經常在店裡幫忙打雜，從小耳濡目染，但其實他原本志願並不是當廚師。







二、主廚奇特經歷，曾被派去伊拉克戰爭

安成宰高中畢業後自願申請加入美軍，陸軍出身的他，曾經被派遣到伊拉克戰爭前線支援，並非料理兵，而是修理車子的裝備兵，並爲坦克、直升機加油，他卸下軍人身份後，原想當超跑機械技師，只是某一天開車途中看到一位穿得很白的人，仔細一看才發現那裡是料理學院，補習班告知他「學了一定有工作的保障」，他才萌生想當精緻料理廚師的目標，很快地報名申請位於加拿大的法國藍帶餐飲學校渥太華校區，24歲開啟料理人生。







三、安成宰曾1個月不領薪，只為求得主廚的認可

安成宰正式接觸餐飲行業比一般人晚，他深知自己起步比別人晚，除了在法國藍帶餐飲學校裡尋求學術知識，為了融會貫通生活料理的應用，就在入學的第一天，把自己丟到餐廳打工，最基本的洗碗工開始做起，短短1年內成為廚房長，但他沒有就此滿足，想要更進一步精進實力，於是主動向其他獲得過米其林認可的日式餐廳求職，但主廚不願接受他，為了表達自己的毅力，1個月不領薪水。







四、韓國最年輕三星主廚，安成宰的招牌「MOSU」餐廳

33歲的他在舊金山創立了餐廳「MOSU」，開業8個月內拿到米其林一星，2017年他為了家人搬回首爾，餐廳也跟著轉移重心，來到漢南洞設立，因此有了「MOSU Seoul」店面，接連拿到米其林二星，後來再接再厲成功於2023年、2024年連續獲得米其林三星殊榮，成為南韓最年輕且唯一一位米其林三星主廚。只是「MOSU Seoul」目前因投資商合約到期問題暫時歇業，不過他在香港設立的分店「MOSU Hong Kong」仍在營業中。







五、魔鬼味覺靠後天養成，安成宰：沒有一道料理是100分

安成宰的料理功力看上去像是與生俱來，被封為擁有「魔鬼般的味覺」，不論是實務還是學術上的技巧皆很完美，但其實他的後天努力不可少，對於自己端出的菜單很嚴格，就連自己餐廳販賣的招牌菜「鮑魚墨西哥夾餅」都不斷在改良，在他心中認為「沒有一道料理是100分」，為了站上現在的位置，他在訪談中透露，一天工作20小時，只睡4小時，週末不見朋友，像瘋了似地全神專注在料理之中。





六、「米其林三星主廚」頭銜壓迫感太高，靠拳擊抒發壓力打成冠軍

身為前職軍人，安成宰私下的興趣與「料理」兩個字八竿子打不著，他承受著「米其林三星主廚」頭銜的焦點，選擇透過打拳擊釋放長久累積的壓迫感。他曾在受訪時透露，曾經有位外國客人到MOSU Seoul用餐，對方表示「要在MOSU吃吃看食物，才要決定是否會再來韓國玩，我要看看你做的餐點如何，來判斷韓國餐飲業文化如何」，他才發現自己就是南韓餐飲業的聲譽及招牌，當時震驚了許久且久久無法消化。





為了消除壓抑在中心的沈重感，安成宰才會選擇拳擊當作舒壓的運動，「運動到極限的時候，腦子裡什麼想法都沒有了，因為所有雜念都消除了，運動完以後會變得謙虛」，有趣的是，拳擊只是他的休閒娛樂，他依舊發揮做料理時同等的熱情，曾在非專業的拳擊大會拿下冠軍殊榮。







七、身份階級大調換，曾經的評審，如今變成他的參賽者崔鉉碩

《黑白大廚：料理階級大戰》看點在於「身份調換」，曾經的評審，如今變成參賽者。安成宰在2015年還沒把餐廳MOSU Seoul移到首爾開店時，就曾經出演過料理節目，當時知名主廚崔鉉碩是他的評審，對於他端出的料理給予高度評價，不論是在豬肉處理的軟嫩度、咬起來的實感都很剛好，搭配上他所製作的酸梅醬，讓餐點完成度更高。







安成宰當時知名度沒有現在高，成功收服嘴巴最挑的崔鉉碩，有趣的是，兩人再次相見，他成了評審，崔鉉碩則是參賽者，使得當年的影片掀起熱議，網友笑喊「沒想到有這樣的一天」、「兜兜轉轉了9年還是遇到了」、「看完《黑白大廚》演算法帶我來到這」。



