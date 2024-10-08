想在東京車站尋找一份完美的伴手禮嗎？BURDIGALA這家擁有近90年歷史的老字號，正式於2024年9月13日在東京站GRANSTA TOKYO內開設首家專門糕點店「BURDIGALA PATISSERIE」。對於熱愛自由行的旅客來說，這裡絕對是一個不容錯過的購物新亮點！





BURDIGALA的品牌理念是「讓日常生活更加優質」。在這個快節奏的時代，他們堅持匠人精神，所有麵包都使用多達10多種的精選麵粉，並大量採用自製酵母、堅果和新鮮水果，致力於打造「美味地呵護身心」的商品。





Flan

說到BURDIGALA PATISSERIE的招牌商品，不得不提他們的限定款Flan（法式焦糖布丁）。這款糕點以「追求簡單」為理念，卻蘊含了20多年的技藝傳承。每一個Flan都凝聚了糕點師的心血，通過精確控制火候，呈現出綿密卻富有彈性的獨特口感。值得一提的是，這款令人垂涎的甜點每天僅限量300個，可謂是「限定中的限定」。







烘焙糕點綜合禮盒

如果您在尋找更豐富的選擇，BURDIGALA烘焙糕點綜合禮盒絕對是你的不二之選。這款禮盒不僅是實用的伴手禮，更是一件藝術品，又稱「藍瓷餅乾盒」。禮盒的設計靈感來自「太陽」和「太陽光線」，象徵著幸福的循環。內含7種精選烘焙糕點，包括香脆的杏仁果仁酥和全手工製作的餅乾。







烘焙糕點中型禮盒

對於那些偏好較少份量的顧客，BURDIGALA烘焙糕點中型禮盒「含羞草」系列會是理想之選。這個禮盒的主打商品是費南雪和瑪德蓮。費南雪以其完美的焦糖奶油和杏仁風味著稱，而瑪德蓮則採用了薰衣草蜂蜜，口感細膩，香氣四溢。每一款糕點都經過精心調製，以確保最佳的口感和風味。





最後，如果你正在尋找一份小巧精緻的伴手禮，那麼BURDIGALA烘焙糕點小型禮盒「藍尾鴝」系列保證是最佳選擇。這個禮盒雖然體積較小，但內容絲毫不遜色。它包含了形似向日葵的南特餅乾、富含水果的「週末蛋糕」，以及使用頂級Valrhona巧克力製作的巧克力磅蛋糕。每一款糕點都富有特色，超有朝聖價值。







BURDIGALA PATISSERIE

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東京站 GRANSTA TOKYO 驗票口內 B1F

營業時間：08：00～22：00；日、連假最後一天08：00～21：00

※麵包區從07：00開始營業

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