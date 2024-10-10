虎尾景點免費拍！一年一度雙十國慶登場，除了總統府的升旗典禮之外，大家最期待的2024國慶煙火則是首次移師到交通便利的雲林虎尾高鐵站旁舉辦，讓許多人搭高鐵一日直衝虎尾朝聖。然而在等待晚上8點國慶煙火施放前，先跟著窩客島玩遍虎尾9大人氣景點，通通免費入場來趟虎尾小資旅行。







免費虎尾必拍景點 #虎尾糖廠鐵橋

部落客 那倆人玩樂人生 說：

虎尾鐵橋是來虎尾必經的景點。是日治時期主要運輸糖使用的鐵橋，所以被命名為虎尾糖廠鐵橋，是虎尾鎮上相當重要的鐵橋。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#虎尾糖廠鐵橋

地址：雲林縣虎尾鎮虎尾糖廠鐵橋

電話：05 552 3218







雲林人免費入館 #雲林故事館

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 說：

不論是在館內還是館外的戶外空間都充滿著滿滿的日本風味，彷彿一秒就來到的日本那般的舒適。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#雲林故事館

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段528號

電話：05-6311436





虎尾夢幻銀白世界景點 #姚正宮波波草

部落客 Nozomi You 說：

當地農家免費開放這片藥草田供參觀拍照，但千萬不要跨過草的上方，拍美美的照片之餘，也協助維護植物的完整與健康。<全文介紹>



#姚正宮波波草

地址：雲林縣虎尾鎮7之1號，姚正宮旁







虎尾貓奴都超愛 #貓咪小學堂

部落客 豆芽愛分享 說：

這裡是個單純走走拍照的景點，若是喜歡拍照或是喜歡貓咪的話，可以安排過來走走，像我們喜歡貓咪，就拍照拍得很開心，在這邊待了一個多小時。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#貓咪小學堂

地址：雲林縣虎尾鎮頂溪里過溪56-2號

電話：05 622 1867







虎尾親子免費景點 #興隆毛巾觀光工廠

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 說：

是個免門票的休閒景點，來到這可以認識毛巾的製程過程以及小知識，還能體驗蛋糕毛巾DIY活動，不論是帶著小朋友或是約會都很不錯喔！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#興隆毛巾觀光工廠

地址：雲林縣虎尾鎮84-1號

電話：05 622 0559







免費開放虎尾秘境 #青埔落羽松秘境

部落客 Bernice的隨手筆記 說：

水池、小山坵讓這區範圍不大的落兩松讓人捨不得移開眼，因為不管哪個角度都很好拍很美。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#青埔落羽松秘境

地址：雲林縣虎尾鎮青埔2之29號







虎尾台版兼六園 #澄霖沉香味道森林館

部落客 史努比遊樂園 說：

擁有日式庭園造景、愛心景觀池，猶如台版兼六園非常美麗又好拍，親子家庭來玩還能餵雞、餵鴨、餵魚，還有免費沙坑可以玩耍，重點還免門票。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#澄霖沉香味道森林館

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

電話：05-6225757







虎尾人文青新地標 #建國眷村

部落客 踢賴旅遊 說：

從一座軍事基地到平民居住環境，再到現在的觀光景點，結合文創市集讓更多年輕人匯流到這裡，將更多的故事散發出去給更多人<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#建國眷村

地址：雲林縣虎尾鎮建國里2鄰20號以及8鄰4-2號等

電話：05 632 3197







虎尾超大老虎遊樂場 #632高地公園

部落客 Karen 說：

公園對面是運動公園和夜市，一踏進公園就能見到以老虎為造型的遊具，滑步車練習場。老虎造型遊具結合了攀爬、滑溜，小朋友在裡頭鑽上鑽下，再溜下來，小臉上充滿了笑容。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#632高地公園

地址：雲林縣虎尾鎮(直接導航”虎尾632高地公園”即可)



