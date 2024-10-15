飲料控有新品、有優惠就要喝！由百萬YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」，這次跨界和台灣最經典冰品代表「小美冰淇淋」聯名，將自家招牌奶蓋結合小美冰淇淋，推出全新香草棉被厚奶蓋系列飲品，鹹甜交織的聯名厚奶蓋限定開賣。另一款聯名飲料「香草可可奶昔」更是不可錯過，於10/12～10/23推出抽抽樂優惠，最便宜整單下殺5折。







這次再睡5分鐘Ｘ小美冰淇淋聯名飲料，首推「香草棉被厚奶蓋」系列，結合了再睡5分鐘的超人氣奶蓋搭配小美經典香草冰淇淋，濃郁的經典香草冰在鹹甜交織中散發出迷人的香氣，無論是搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥，每一款都各自有特色。加入整盒小美香草冰淇淋，搭配進口鮮奶油與巧克力脆片製作而成的「香草可可奶昔」，大小朋友都會愛。







同時，亦將台北南陽店打造成「5分鐘冷飲部」，小美冰淇淋鐵桶、印有再睡5分鐘療癒小夥伴們的尪仔標、滴妹的復古海報與錄音帶等復古設計裝飾品，帶大家重返1996年懷舊時光。並推出2大懷舊回憶殺優惠，10/12～10/23購買2杯以上小美聯名系列飲品，就有機會抽中整單5折優惠。10/24～11/9則是於門市消費即可參加「90年代金曲挑戰」，只要猜出歌手或歌詞直接享有全店飲品5元折扣。



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再睡5分鐘x小美冰淇淋聯名

品項：

1、香草奶蓋 日安紅/午茉綠/四季金萱/深焙烏龍/熟八蕎麥 $75/L Size

2、香草可可奶昔 $85/M Size



再睡5分鐘x小美冰淇淋 聯名優惠

1、10/12～10/23

凡於門市購買2杯以上小美聯名系列飲品，即可參加「5分鐘抽抽樂」 活動，回味小時候實體抽籤的樂趣，還有機會獲得整單5折優惠。



2、10/24～11/9

期間凡於門市消費即可參加「90年代金曲挑戰」活動，只要猜出歌手或歌詞即可獲得全店飲品5元折扣。