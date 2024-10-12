流行樂壇天后aMEI再度震撼樂迷！aMEI於近日宣布，她將成為首位在台北大巨蛋舉行跨年演唱會的歌手，其世界巡迴演唱會《ASMR Maxxx》訂於12月在台北大巨蛋演出。演唱會門票於9月底一開賣即掀起搶票熱潮，瞬間湧入35萬人上線搶票，20萬張門票在短短6分鐘內全數售罄。對於沒能搶到票的歌迷們，台北W飯店特別推出「2024 ASMeiR Maxxx」限量住房專案，結合豪華住宿、演唱會門票、接駁服務及獨家禮品，提供無與倫比的音樂之夜體驗。





台北W飯店表示，限量「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案將提供樂迷多樣化的選擇，並讓住客享受飯店精心安排的奢華服務。凡預訂此專案，將可選擇入住不同風格的豪華套房，包括「非凡套房」、「奇幻套房」與「驚喜套房」。每間房型都包含兩張演唱會門票，座位涵蓋B2搖滾特區與B1看台區。



於演出當晚，飯店更貼心提供從飯店至台北大巨蛋的單程接駁服務（12月21日及28日限定），讓住客可以從容前往演唱會現場。專案還包括限定版周邊商品，增添演唱會氛圍。此外，住客可在飯店內知名的WOOBAR酒吧享用兩杯期間限定的「小米酒特調」，以aMEI家鄉的風味為靈感，為這場音樂盛會增添特別的情感連結。





而這一次「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案中的各式套房擁有不同設計風格，以滿足住客的個性需求。「非凡套房」和「奇幻套房」採用自然綠色調，搭配都市景觀，讓住客享受如同置身城市綠洲的愜意感受。燈飾設計靈感來自螢火蟲，讓房間在夜間閃耀光芒，猶如信義區的不夜城。



「驚喜套房」則位於高樓層，面積達35坪，讓住客可躺在窗邊欣賞台北101的美景。這間套房的獨特設計還包括私人吧台區，讓住客在跨年夜延續演唱會的激情，徹夜享受豪華的尊榮體驗。每間套房都具備獨立的臥室和客廳，提供絕佳的隱私性與舒適度，讓樂迷們在音樂與奢華中盡情沉浸。





此外，即使歌迷們無法入住台北W飯店，也可在演唱會前後到10樓的WOOBAR酒吧享受特別為本次巡演設計的餐點及飲品。凡持有演唱會門票的歌迷於WOOBAR消費，還可享有限定酒款的專屬優惠，一同為年末最盛大的音樂活動喝采。台北W飯店的這項特別專案不僅限量供應，也突顯了其樂於為賓客帶來嶄新體驗的品牌精神。對於aMEI的歌迷們來說，這次活動將是一場無與倫比的跨年盛典，是必須搶先預定的夢幻專案。







台北W飯店限量「2024 ASMeiR Maxxx」非凡套房、奇幻套房(12月21日、12月28日)

入住非凡套房

賓客將入住「非凡套房」1晚，套房內裝潢以綠意盎然的設計打造出都市中的奢華綠洲。專案內含兩張演唱會門票，座位位於B1看台區，適合希望欣賞整體舞台效果的賓客，讓您沉浸在aMEI的音樂盛宴之中。

入住奇幻套房

賓客可選擇入住「奇幻套房」1晚，房間設計融入璀璨燈光效果，讓人宛如置身於星空之中。專案內附兩張演唱會B2搖滾特區門票，提供近距離的演出體驗，讓您更貼近aMEI的每一場震撼表演。

餐飲與其他：

購買本次住房專案的賓客將收到「《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》周邊商品大禮包」，內含限量版的精美紀念品，增添活動紀念價值。

專案中包括台北W飯店著名酒吧「WOOBAR」的小米酒特調2杯，以aMEI的家鄉風味為靈感設計，帶來濃厚的台灣風情，適合在出發前享用以提升期待感。

賓客還可於「紫艷中餐廳」享用次日自助式早餐兩客。餐廳位於飯店31樓，可俯瞰信義區天際線，一邊享受豐盛美食，一邊欣賞台北市的早晨美景，為活動結束後的翌日帶來美好的放鬆時光。



接駁服務：

台北W飯店提供當晚的單程接駁服務，將賓客從飯店直接送往臺北大巨蛋，減少交通上的煩惱，讓賓客能更輕鬆地投入演唱會的熱烈氣氛中。此接駁服務僅限12月21日和12月28日的場次。



專案價格：

「非凡套房」與「奇幻套房」兩款專案的價格均為50,000元起，提供奢華住宿與演唱會門票的組合，讓賓客不僅能欣賞aMEI的音樂表演，還可享受專屬的豪華入住體驗。



台北W飯店限量「2024 ASMeiR Maxxx」跨年夜住房專案

入住日期：此專案特別針對12月31日（星期二）跨年夜，讓賓客可以在年末之際入住台北W飯店，並欣賞aMEI的《ASMR Maxxx》演唱會，迎接新年的到來。



房型與門票：

非凡套房

賓客將入住台北W飯店的「非凡套房」1晚，感受其豪華舒適的氛圍。專案內附B1看台區的演唱會門票2張，適合希望從全景角度欣賞演唱會的賓客，享受新年倒數時的視覺和聽覺盛宴。

驚喜套房

「驚喜套房」入住1晚，提供賓客更寬敞的住宿空間，並附贈B2搖滾特區的演唱會門票2張。此座位區域將讓賓客更貼近舞台，充分感受現場氛圍，並與aMEI一同倒數迎接新年。

餐飲與其他：

本專案內含《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》周邊商品大禮包1組，內含獨家限量商品，讓賓客擁有獨一無二的紀念品。

賓客將於「WOOBAR」享用兩杯小米酒特調，專為本次活動特別調製，以融合台灣風味的獨特口感，增添活動氛圍。

隔日早晨，賓客可在「紫艷中餐廳」享用自助式早餐兩客，放鬆身心並欣賞台北市的早晨景色。

接駁服務：

因應跨年夜的交通管制，本專案不提供接駁服務。賓客需自行安排交通前往臺北大巨蛋參加演唱會，建議提前規劃交通方式以免受當晚人潮影響。



專案價格：

專案1：非凡套房價格為50,000元起。

專案2：驚喜套房價格為500,000元起，適合追求極致住宿體驗的賓客。



台北W飯店限量「2024 ASMeiR Maxxx」開賣資訊

開賣日期：10月15日中午12點起，「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案

限定販售：台北W飯店官方訂房網站：https://www.marriott.com/en-us/hotels/tpewh-w-taipei/overview/

專案價：50,000元起，相關資訊請洽 (02) 7703-8888

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