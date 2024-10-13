台北101只排第二名！隨著旅遊復甦，和國外旅客增長，截至8月台北市主要觀光據點累積近7,000萬人次，相較去年同期的3,933萬人次，成長幅度達76%。近日台北市觀光傳播局公佈2024年前五大熱門景點榜單，榜單一出令許多人驚訝的是享譽國際的台北101竟然只排在第二名，和第一名造訪的人次相比整整少了約2.5倍，
以2,021萬人次成為冠軍的「西門町商圈」，比去年增幅顯著。是今年最受遊客喜愛的景點，便利的交通樞紐以及多元潮流文化是成功關鍵。旅客除了可享受台灣小吃與街頭藝術，還能探索塗鴉牆、刺青店及動漫商品。近年來，包括日本飯店品牌如西鐵、相鐵也進駐此地，加上本土福泰集團的高CP值住宿，讓西門成為旅客住宿首選之一。不論是探索文創景點或享受當地文化氛圍，西門町多元的魅力持續吸引各地遊客朝聖。
台北101位居第二，作為全球旅客必訪地標，吸引大量商務客和國際觀光客。遊客不僅可登上觀景台俯瞰全市美景，也能享受頂級精品購物體驗。松山文創園區排名第三，以豐富的展覽和活動提供創新文化體驗。第四名陽明山則憑藉自然美景和春季花卉吸引旅客，成為遠離都市喧囂的絕佳去處。最後是西門紅樓，它作為台北同志文化地標，不僅擁有獨特建築美學，更吸引全球同志遊客於台灣同志遊行期間造訪。
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台北最受歡迎前五大熱門景點
西門町商圈（2,021萬7,071人次）
台北101（809萬5,984人次）
松山文創園區（628萬4,433人次）
陽明公園（陽明山）（451萬9,412人次）
西門紅樓（303萬4,203人次）