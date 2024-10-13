下一次就到福隆耍浪漫！從日治大正時期通車的「舊草嶺隧道」，經歷多年的整修後，現如今已是東北角熱門自行車車道，更有許多攝影愛好者前去拍出猶如神隱少女的電影場景。這次，為了歡慶舊草嶺隧道100週年，規劃全新「光之舞‧舊草嶺隧道」光影藝術，將隧道內變成畫布，結合東北角在地特色光影秀讓人騎著自行車經過，都忍不住停下來拍照。
於1924年啟用的舊草嶺隧道，為當時全台最長的鐵路隧道，本次百年慶典以「光之舞‧舊草嶺隧道」光影藝術為亮點，將隧道的歷史與當代科技結合，透過燈光設計展現出隧道的百年風華，亦有海浪拍打的光雕畫面增添旅行的趣味。此外，還有一系列懷舊音樂會與照片展，讓參與者能在光影和音樂的交織中，感受到舊草嶺隧道的過去與現在。
並邀請當地藝術家以手繪方式詮釋福隆火車站、萊萊海蝕平台、三貂角燈塔等等隧道周邊的特色景點，讓遊客能透過藝術視角探索東北角的自然與文化之美。而一旁的「記憶之影 ‧ 古今風華」照片展，更將隧道的歷史記憶與當代的景觀完美融合，展示了隧道從昔日至今的轉變與風貌。
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舊草嶺隧道 互動式光影體驗
活動時間：2024/10/10起
地點：新北市貢寮區福隆里，舊草嶺隧道。