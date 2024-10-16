一年一度桃園人搞怪的「2024桃園萬聖城」快開城了！將在桃園藝文廣場熱鬧登場的「2024桃園萬聖城」，今年以「搗蛋鬼學院」為主題，於現場打造7大打卡裝置藝術，開幕首日更邀請到鼓鼓、蕭秉治、曹雅雯等人氣歌手接力開唱，就連奧運金牌選手王齊麟也將到場同樂，連續9天邀請民眾變裝打扮、參加各種趣味互動，打造最狂歡的萬聖氛圍。





▲圖為2023桃園萬聖城資料圖示意，非今年現場圖。



將於10/26~11/3開城的「2024桃園萬聖城」，今年活動會場搖身一變為「搗蛋鬼學院」，由五大學院帶領大家探索搗蛋的藝術。「搗蛋鬼校車」、「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」、「黑白講學院」及「萬聖小學堂」等主題區域充滿創意設計，揪桃園人一起發揮淘氣本性，挑戰各種搞怪任務。現場更規劃隱藏版裝置藝術，等你到現場拍搞怪照。







萬聖城活動期間精彩活動一波接一波，無論大人小孩都能找到屬於自己的樂趣。10/27有「搗蛋萌鬼變裝競賽」與「萬聖踩街」，創意變裝一起來狂歡、搞怪。第二個週末還有YOYO家族和救援小英雄波力，與小朋友們近距離互動。11/2晚間由DJ Cookie帶來電音派對，11/3則是有Hip Hop Halloween壓軸登場，讓嘻哈音浪嗨到最後一刻。假日免費接駁車，從新永和市場與桃園火車站每20分鐘發車，讓大家方便抵達現場。



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2024桃園萬聖城─搗蛋鬼學院 活動內容

活動日期：2024/10/26~11/3

活動時間：平日下午5點至晚間10點、假日中午12點至晚間10點

活動地點：桃園藝文廣場



2024桃園萬聖城─搗蛋鬼學院 開幕演唱會

活動時間2024/10/26 晚間5點半開始

卡司：J Hall、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、曹雅雯、U:NUS、FEniX、火星混蛋、丘與樂、邱軍，以及奧運金牌選手王齊麟輪番登場。



2024桃園萬聖城─搗蛋鬼學院 打卡點

搗蛋鬼校車、裝糊塗學院、惡作劇學院、愛胡鬧學院、黑白講學院及萬聖小學堂，現場隱藏版裝置藝術。



2024萬聖城假日免費接駁車

發車時間：活動期間，每逢假日下午13時於「新永和市場停車場」及「桃園火車站(後站)」發車直達活動會場，每20分鐘一班。



2024桃園萬聖城 大眾交通轉乘推薦

抵達桃園火車站、統領百貨

轉乘 GR、151、168、188、302、707 號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場；經國轉運站方向有189、220、302 和 707 等路線可抵達萬聖活動會場。



抵達桃園高鐵站

轉乘302及707前往會場。