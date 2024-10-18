松菸上班族微翹班來吃京町山本屋！以日本道地料理為主打的「京町山本屋」，於誠品生活松菸B1美食街展開為期半年的快閃，加碼推出全新「北海道冰淇淋系列」，以不加一滴水、使用北海道牛奶製作為主打，更帶來可愛熊熊造型和經典糰子組合，滿足網美打卡需求，日常上班太煩悶就微翹班到松菸樓下吃一份烤糰子、北海道冰淇淋。
這次快閃活動限定的北海道冰淇淋系列，以北海道牛奶冰淇淋為基底，搭配日本食材，打造五款獨特甜品。從純粹的北海道牛奶風味，到黒糖蜜黃豆粉與抹茶控最愛的抹茶蜜冰淇淋，應有盡有。特別推薦「山本屋人氣糰子聖代」，將黃豆粉、黑糖蜜、甜醬油融合於糰子中，口感豐富。另一款「熊熊糰子聖代」則搭配粉藍或粉紅熊熊杏仁餅乾，超可愛造型引發少女心爆發。
除了經典的冰淇淋系列，京町山本屋也推出多款單支烤糰子，如紅豆、抹茶及京都味噌黃豆粉等口味，每支售價80至100元不等。無論是甜醬油糰子的微鹹香氣，還是生醬油海苔糰子的獨特風味，都值得一試。三色糰子則成為許多人拍照的亮點，帶來視覺和味覺的雙重享受。
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京町山本屋 誠品松菸期間限定店
快閃時間：即日起至2025/3/31
京町山本屋 北海道牛奶冰淇淋售價
北海道牛奶冰淇淋 90元
黒糖蜜黄豆粉北海道牛奶冰淇淋 100元
抹茶蜜北海道牛奶冰淇淋 100元
山本屋人氣糰子聖代（黃豆粉、黑糖蜜、甜醬油糰子）180元
山本屋熊熊糰子聖代230元
京町山本屋 現烤糰子售價
紅豆糰子 80元
甜醬油糰子 80元
生醬油海苔糰子 80元
抹茶糰子 100元
三色糰子 80元
京都味噌黃豆粉糰子 100元
黃豆粉甜醬油糰子 100元