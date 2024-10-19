茶控的下午茶首選Whittard Tea Bar 全面升級！熱銷百年的英國茶品牌「Whittard」在台灣各地開設分店，帶來多款英式調和茶讓許多茶控一喝就上癮。而僅有四間升級版的Whittard Tea Bar，更是主打英式下午茶體驗。近日推出全新甜點系列，包括蘋果塔、司康、檸檬乳酪蛋糕等，為忙碌生活中的你打造一個愜意的休憩角落，細細品味日常的每一刻美好時光。







Whittard Tea Bar 全新甜點系列為下午茶時光增添多元選擇，有百元有找的「檸檬乳酪蛋糕」、帶有濃厚茶香的「戚風蛋糕」、經典英式甜點「蘋果塔」，每一款都是由精湛工藝製成。而外酥內軟的英式司康則是搭配奶油和草莓醬；小巧可愛的瑪德蓮推出巧克力、玫瑰紅茶及伯爵茶等風味。若喜歡濃郁口感，不妨試試巧克力布朗尼佐冰淇淋，完美平衡甜蜜與微苦層次感。







吃甜點怎麼能少了Whittard最經典的茶！搭配甜點的經典英式茶飲系列也是亮點，從芒果佛手柑綠茶、雨林博士茶，各款茶飲皆帶來獨特風味。此外，店內還提供奢華巧克力和多款冰淇淋，特別推薦茶香口味冰淇淋，單球售價120元，為您的午後增添甜蜜滋味。無論選擇哪款組合，Whittard Tea Bar 的茶香與甜品都能為您帶來片刻愜意。



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Whittard Tea Bar 全新甜點

戚風蛋糕 150元

英式司康佐奶油醬及草莓醬 2入150元

瑪德蓮(巧克力/玫瑰紅茶風味/伯爵茶) 150元

檸檬乳酪蛋糕 70元

巧克力布朗尼搭配冰淇淋 168元

冰淇淋單球 120元



Whittard Tea Bar 店面

微風本館、桃園華泰、台中三井、台南三井。