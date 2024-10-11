想要與史努比同住一室嗎？這次的住宿方案絕對讓你圓夢！大阪帝國飯店攜手史努比，推出全新「史努比！史努比！史努比！」住宿方案，營造有如和史努比一起度假的獨特體驗！限定住宿方案於2024年10月1日至2025年3月31日期間限定登場，鐵粉絕不容錯過！

大阪帝國飯店Ｘ史努比期間限定「門童史努比」住宿方案

位於大阪市中心的百年高級飯店「帝國飯店」於1890年以日本迎賓館之姿亮相，雖處市區，但鄰近日本國內屈指可數的賞櫻勝地，帶給下榻旅人猶如置身於豐饒的大自然之中的美好體驗。

這次與風靡全球的人氣角色「史努比」合作，推出獨家住宿方案「史努比！史努比！史努比！」。一走進客房，房間內不僅擺放了穿著大阪帝國飯店開業初期門僮制服的「門僮史努比」大型玩偶，還精心準備了以「門僮史努比」為主題的地墊、毛巾和浴袍等。床上更有史努比、糊塗塔克和查理布朗等可愛角色裝飾，讓你入住的每一天都有這些可愛的角色相伴，共享悠閒時光。





除了超萌的房間佈置，還有多項限定好禮等你帶回家！每位入住的旅客不只可獲得「門僮史努比」房卡及卡套，還能獲得全新推出的「門僮史努比智慧型手機收納袋」一個。讓你回家時依然能透過這些獨家紀念品回憶起旅途美好！







此外，早餐也是本方案的亮點之一！房務送餐的「史努比特製早餐」中，獨家推出了超可愛的「史奴比麵包」，造型是門僮史努比的側臉，搭配歐姆蛋和火腿等早餐組合，可愛到讓人捨不得吃下去！





離去前別忘了到飯店地下一樓的精品店逛逛！從2024年10月21日起，將推出以「門僮史努比」為主題的時尚棕色筆袋。外層為深棕色，印有門僮史努比的側臉，內襯是同樣以可愛的「門僮史努比」為主題的滿版印花，這款筆袋不只可以放文具，也適合作為小物收納袋！





各位史努比粉絲們，還在等什麼？快點安排你的大阪之旅，親身體驗這個超萌的史努比世界！





大阪帝國飯店（帝国ホテル 大阪）

飯店地址：大阪市北区天満橋1-8-50

住宿方案：「史努比！史努比！史努比！（スヌーピー！スヌーピー！スヌーピー！）」

住宿日期：即日起～2025年3月31日

售價：2名1室 60,900日幣起（含早餐、服務費等）

詳細介紹

© 2024 Peanuts Worldwide LLC