各位喜愛美食的朋友們，來自北海道的創新美食「可頌貝果」登陸東京啦！「可頌貝果與鮮奶油乳酪專賣店 Maruyama Bagel LOOP」在東京澀谷盛大開幕。這家店由北海道知名酪農企業 Loop Rise 精心打造，店鋪主打的可頌貝果使用北海道產小麥粉製作，經過特殊的製作工藝，呈現出「酥脆！Q彈！」的獨特口感，讓人一口接一口停不下來！

中標津乳製品

說到 Maruyama Bagel LOOP，就不能不提到它背後的乳製品供應商——來自北海道東部中標津町的 Loop Rise 。中標津町是北海道知名的酪農區，全年氣候涼爽，非常適合乳牛生長。Loop Rise 堅持使用自家牧場的優質生乳，經過嚴格的品質控管，製作出香濃醇厚的各式乳製品。從普通的鮮奶油乳酪，到特色十足的檸檬凝乳，每一種都充分展現了北海道牛奶的純淨與美味。







可頌貝果：原味

Maruyama Bagel LOOP 的菜單豐富多樣，絕對能滿足各種口味的顧客。可頌貝果共有6種口味，包括經典原味（290日圓）、香濃的發酵鹽奶油（330日圓）、創新的半乾番茄＆香草（360日圓）、香郁的滿滿黑芝麻（330日圓）、溫暖的肉桂核桃（360日圓），以及甜蜜的巧克力（380日圓）。







可頌貝果：發酵鹽奶油







可頌貝果：巧克力







鮮奶乳酪：檸檬

中標津鮮奶乳酪每種口味均為250日圓，有原味、檸檬、藍莓、楓糖堅果、紅豆泥和洋蔥大蒜等多種選擇，可完美搭配可頌貝果。







鮮奶乳酪：藍莓

鮮奶乳酪：紅豆泥







飲用優格

牛奶口味冰淇淋（330日圓）都很值得一試。







牛奶口味冰淇淋

如果你恰好在東京，不妨抽空前往澀谷的 Maruyama Bagel LOOP，親自體驗。營業時間為每天11：00到18：00，售完即止，建議儘早前往避免向隅。







Maruyama Bagel LOOP 澀谷店

地址： 東京都澀谷區澀谷2丁目22 shibuya2.22

交通方式：東京Metro銀座線澀谷站徒步2分鐘

營業時間：11：00～18：00 ※售完為止

休息日：無

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