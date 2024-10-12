說到台灣的平民美食，許多人會想到刈包。而在日本，有一種類似的美食叫做角煮饅頭。今年萬聖節，長崎知名老店岩崎本舗推出了應景的限定版角煮饅頭，讓這道傳統美食搖身一變成為節慶主角！





岩崎本舗的萬聖節版角煮饅頭，最吸睛的莫過於饅頭上印著的南瓜燈圖案。這次推出了兩種口味：經典款和辣味款。經典款保留了原本角煮饅頭的美味，蓬鬆柔軟的白色麵皮包裹著軟嫩的角煮，老少咸宜。而辣味款則在麵皮中加入了辣椒粉，呈現橙色外觀，與甜鹹的角煮形成絕妙搭配，特別適合喜歡刺激口味的成年人。

角煮饅頭

說到長崎角煮饅頭，其實是源自長崎傳統宴會料理中的一道菜品——東坡肉。岩崎本舗的創始人岩崎博孝為了推廣這道美食，將慢燉的五花肉角煮包裹在蓬鬆的麵皮中，打造出這款日式的平民美食。角煮饅頭採用智利安第斯高原豬肉製作，肉質鮮嫩多汁，與柔軟的麵皮完美融合。這種創新的做法不僅保留了傳統美食的精髓，也更方便忙碌的現代人食用，曾在2019年榮獲「長崎伴手禮大獎」的殊榮。







萬聖節限定角煮饅頭：可DIY

有趣的是，本次岩崎本舗還鼓勵顧客發揮創意，在角煮饅頭中加入生菜、番茄或起司等配料，打造專屬口味。這種創新吃法不僅增添了趣味，還能攝取更多元的營養，在萬聖節當天買給小朋友，給小朋友一個驚喜吧！







萬聖節角煮饅頭套餐

除了單品販售，岩崎本舗還特別推出了「快樂萬聖節盒」，內含15個印有各種表情的角煮饅頭。岩崎本舗的直營店提供單品販售，店面銷售期間為即日起至10月31日，原味和微辣款價格都是500日圓（含稅）。







■福岡機場店

地址：福岡機場國內線航廈 2F中央區

■Ming博多車站店

地址：福岡縣福岡市博多區博多車站中央街1-1 博多剪票口內