巧克力控＆VOCALOID歌迷們注意啦！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA攜手超人氣創作歌手米津玄師以化名「Hachi」創作出的VOCALOID名曲「Donut Hole」，打造超狂聯名系列巧克力！限量版「GODIVA X Hachi Donut Hole」巧克力系列於即日起至12月31日在GODIVA門市限量發售，想入手快衝！

GODIVA X Hachi（米津玄師）獨家VOCALOID樂曲主題巧克力限量販售

隨著科技的發達，音樂呈現的方式也越來越多元，VOCALOID是一款革新性的電子音樂製作軟體，最著名的特點是「虛擬歌手」技術，能夠生成電子合成的人聲。使用者只需輸入歌詞和旋律，就能創作出專業級的歌曲。而這次與GODIVA的首度合作，將米津玄師以「 Hachi 」（ハチ）為名在2013年發表的VOCALOID歌曲「Donut Hole」為主題，打造一系列的巧克力禮盒。





為此，米津玄師特別為此重新繪製了MV中的插畫。限定系列中不僅有印有為此曲獻唱的VOCALOID虛擬歌手GUMI、初音未來、巡音流歌、鏡音鈴等超人氣VOCALOID角色的巧克力，還有以甜甜圈為靈感的「甜甜圈巧克力」，絕對是收藏控們不能錯過的機會！





「甜甜圈巧克力」是一口大小的可愛甜點，內餡結合了榛果醬和酥脆的法式薄餅，口感層次豐富。另外還有草莓、開心果等四種不同口味，多種美味一次品嚐！

另外，四位VOCALOID角色的巧克力也各具特色。例如「初音未來」採用深沉的黑巧克力風味，「鏡音鈴」則是以黑巧克力包裹柑橘甘納許，讓你在欣賞可愛角色的同時，也能品嚐到精心調配的巧克力風味。





這次聯名系列共有2顆裝、4顆裝、8顆裝和10顆裝四種組合。其中8顆裝和10顆裝的包裝盒還特別設計成CD的圓形造型，超有收藏價值！





除了巧克力系列，GODIVA與米津玄師的合作還推出了全新版本的「Donut Hole」MV，粉絲們千萬別錯過！



無論是巧克力控、VOCALOID迷，還是米津玄師的歌迷，這次的限定聯名極具收藏價值！想要擁有這獨一無二的甜蜜享受，就趕快到GODIVA專門店搶購吧！



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