想要體驗日本輕奢旅行，同時感受文化名人足跡嗎？位於東京近郊的輕井澤，有一家擁有130年歷史的萬平飯店，曾是約翰藍儂、三島由紀夫等名人最愛的度假勝地。無論你是計劃冬季滑雪之旅，還是夏日避暑自助遊，這裡都是絕佳選擇。經過大規模翻修的萬平飯店重新開幕。





萬平飯店自1894年創立以來，一直與輕井澤共同成長。尤其在2024年年迎來了創業130週年，為了維持服務品質，進行了大規模的翻修和重建工程。建於1936年的「阿爾卑斯館」曾於2018年被登錄為日本國家有形文化財，其外觀採用半木結構風格，室內設計融合和洋元素，從戰前到戰後直至今日，一直深受眾多名人和政界人士的喜愛。絕對值得一訪。





阿爾卑斯館

阿爾卑斯館設有12間精緻客房，飯店內的餐廳則提供傳統法式料理、可欣賞自然風光的咖啡露台，以及充滿古典魅力的酒吧。值得一提的是，約翰藍儂曾在1976年至1979年間，連續4年夏天帶著家人在此度假，可見這裡的魅力非同一般。2人同房，每晚每人約37,950日圓起，約台幣10,000元左右。







愛宕館

此次翻新的一大亮點是全新打造的愛宕館。這裡共有30間客房，每間都配備了溫泉浴池，可以放鬆身心。房型全都是雙床房。每房提供最多加床1床，最多可入住3人。2人入住，每人每晚房價約39,215日圓，約10,000台幣左右。







碓冰館

另一個新亮點是碓氷館，共有44間客房，提供兩種不同風格的房型選擇。其中，附設露台的房間讓你能夠感受輕井澤四季的自然美景。很建議在露台上品茗，享受悠閒的氛圍。房型都是雙床房，一樣最多可加床，最多可入住3人。2人同房的話，每人每晚約27,830日圓，約7,000台幣左右。下次計劃日本之旅時，不妨考慮到輕井澤住上幾晚，親身體驗這家百年老店的魅力，度過一個難忘的假期。







萬平飯店

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤925

交通方式：從輕井澤站步行約30分鐘

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